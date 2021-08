Na de hectische start en openingsronde op de Hungaroring, waar een kwart van het veld al werd uitgeschakeld, ging de rode vlag uit om de rotzooi op de baan op te ruimen. Op weg naar de grid voor de herstart bleek de baan dusdanig opgedroogd dat nagenoeg alle coureurs direct de pits inkwamen voor een switch naar slicks. De enige die op de grid plaatsnam, was polesitter Lewis Hamilton. Dat leverde een bizar gezicht op. Na de eerste ronde kwam Hamilton alsnog binnen en moest achteraan het veld aansluiten. Uiteindelijk klom de Brit nog op naar het podium maar een zo goed als zekere zege werd weggegooid.

Toch is teambaas Toto Wolff van mening dat het team de juiste keuze maakte door de WK-leider niet al voor de herstart naar binnen te halen: “Het was wat eenzaam op de grid, ja. Maar het was wat mij betreft 100 procent de juiste beslissing en ik sta er achter. Je moet de call maken en beslissen of het droog genoeg is of niet. Ik dacht niet dat het binnen een ronde zo snel zou kunnen opdrogen als daadwerkelijk het geval was. Je moet die slag op je kin nemen dat het de verkeerde uitkomst was. Maar de beslissing was de juiste. We berekenden dat hij met de hele rits auto’s in de pits als zesde zou terugkeren op de baan. Je weet nu beter maar het is niet anders.”

Hamilton klom uiteindelijk op tot de derde plaats, wat P2 werd na de diskwalificatie van Sebastian Vettel. Titelrivaal Max Verstappen eindigde als negende en zodoende heroverde de Brit de WK-leiding.

Wolff stelt dat de call van Mercedes niet gezien mag worden als fout en dat zijn pupil de race alsnog had kunnen winnen als hij niet zoveel tijd had verloren achter de fel strijdende Fernando Alonso: “We hadden kunnen winnen. Door het tijdverlies achter Fernando kon Esteban de race winnen en dat is ook prima.”

