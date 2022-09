Voor de zomerstop zag het er al zonnig uit voor Max Verstappen in het kampioenschap, maar de situatie is er sinds de hervatting niet slechter op geworden. Nadat hij de Grand Prix van België op dominante wijze wist te winnen vanaf de veertiende startpositie, kwam de coureur van Red Bull Racing een week later ook als eerste over de finish in de Grand Prix van Nederland. Op Circuit Zandvoort breidde Verstappen zijn voorsprong in het kampioenschap uit tot 109 punten op zowel Charles Leclerc als teamgenoot Sergio Perez, waardoor het een kwestie van tijd lijkt voordat de Nederlander zijn tweede opeenvolgende wereldtitel gaat pakken.

Voor nagenieten van zijn prachtige zeges in Spa en Zandvoort heeft Verstappen niet veel tijd gekregen, want komend weekend staat de krachtmeting op hogesnelheidstempel Monza op het programma. Op papier is dat een circuit dat goed bij de Red Bull RB18 moet passen, zo weet Verstappen ook. "Ik kijk enorm uit naar Monza. Als je naar het jaar tot dusver kijkt, zijn we snel geweest op de rechte stukken en dat gaat dit weekend denk ik weer zo zijn", blikt hij vooruit op de Italiaanse GP. "Monza zit ook vol historie, het is een geweldig circuit met een ongelofelijke sfeer. Je ziet hoeveel passie Italiaanse fans voor autosport hebben door te kijken naar hun steun voor Ferrari. Ik geniet er altijd van om op Monza te rijden, ik denk dat we competitief kunnen zijn en ik hoop op een goed resultaat."

Werk aan de winkel voor Perez in strijd om tweede plek

Daar waar Verstappen in de eerste fase van het seizoen moeite had om teamgenoot Perez achter zich te houden, is er inmiddels een flinke kloof ontstaan tussen de Red Bull-coureurs. De updates hebben ervoor gezorgd dat de WK-leider zich meer op zijn gemak is gaan voelen in de RB18, terwijl het goede gevoel van Perez juist verder en verder lijkt te verdwijnen. Afgelopen weekend strandde de Mexicaan in Nederland op de vijfde positie en dus weet hij dat er werk aan de winkel is om in Monza terug te keren op het podium.

"We hebben veel te analyseren na de race van afgelopen weekend om te proberen sterker terug te komen in Monza. Ik heb wat moeite met de afstelling van mijn auto, maar ik geloof erin dat het team en ik er bovenop kunnen komen en mijn prestaties kunnen verbeteren", vertelt Perez, die met een goed resultaat hoopt om een plekje te stijgen in het kampioenschap. "We gaan van het geweldige publiek in Zandvoort door naar geweldig publiek in Italië. De Italiaanse fans hebben een enorme passie voor Formule 1 en we weten dat Ferrari er kan rekenen op veel steun. Ik wil graag de tweede plek in het kampioenschap heroveren en ervoor zorgen dat onze voorsprong bij de constructeurs verder groeit."

Zo boekte Verstappen zijn tweede opeenvolgende F1-zege in Zandvoort