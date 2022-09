Het Red Bull F1 Team heeft Max Verstappen en Sergio Perez sinds de zomerstop voorzien van een verschillende versie van de vloer. De regerend wereldkampioen rijdt met de variant waarmee hij eerder in het jaar grote successen boekte, Perez stapte over op de nieuwere specificatie. Deze werd in Oostenrijk geïntroduceerd en door beide rijders ook in Frankrijk getest. De vloer bleek echter niet de gehoopte stap voorwaarts op te leveren. Perez liet in Zandvoort al weten nog enkele races met de nieuwe versie te rijden om data te verzamelen. Mede daardoor heeft hij naar eigen zeggen moeite om zijn teamgenoot bij te benen.

Red Bull-teambaas Christian Horner erkent dat de beslissing een financiële reden heeft. Het team is niet van plan om in deze fase van het seizoen nog een versie van de oude specificatie te produceren. Met het oog op het budgetplafond kan het geld beter aan andere dingen besteed worden, zo vindt men in Milton Keynes. Veel van de grote F1-teams hebben moeite om onder het budgetlimiet te blijven. Daardoor zijn ze genoodzaakt voorzichtig om te springen met nieuwe onderdelen die niet het gewenste resultaat opleveren.

Volgens Horner heeft de andere vloer echter niets te maken met de snelheid van zijn rijders: “Het gaat hier om minuscule verschillen. De keuze komt vooral voort uit de beschikbaarheid van reserveonderdelen. Het verschil is ongeveer een tiende van een seconde. Checo kende een lastige race in Zandvoort. Helaas werd hij bij de start al ingehaald. Terugkijkend had hij beter op een andere band kunnen starten. Desondanks heeft hij nog aardig wat punten gescoord.”

