Waarom Mercedes na rekening van 6 miljoen pond een zonnepark wil

In Nederland zijn de energieprijzen al geruime tijd aan het stijgen en dat is in Groot-Brittannië niet anders. Voor consumenten is dat al lastig, maar ook bedrijven worden hard geraakt doordat er geen bovenlimiet is aan de prijs die zij moeten betalen. De gevolgen daarvan zijn ook bij Mercedes merkbaar, want in 2022 is de regerend constructeurskampioen drie keer zoveel gaan betalen voor energie als vorig jaar - en dat lijkt alleen nog maar erger te worden als de prijzen deze winter zoals voorspeld nog verder stijgen. Een F1-team heeft echter weinig mogelijkheden om minder stroom te verbruiken en dus moeten zij met een creatieve oplossing komen om de kosten te drukken. In het geval van Mercedes is besloten om samen met een derde partij te investeren in een park met zonnepanelen.

Het plan voor het zonnepark is dat het in de buurt van de fabriek van Mercedes wordt aangelegd en dat de energie in de productiefaciliteit direct van het zonnepark afkomstig is. "Onze energiekosten in Brackley zijn verdrievoudigd. We hebben het hierbij om miljoenen: van 2 naar 6 miljoen pond, alleen al qua energiekosten", vertelt Wolff na een vraag van Motorsport.com over hoe Mercedes reageert op de stijgende energieprijzen. "Charters en luchtvrachtvervoer zijn ook enorm veel duurder geworden. Ik probeer ons te zien als een hightechindustrie en met de positieve impuls zullen we een enorm zonnepark aanleggen om onszelf - en anderen - van energie te voorzien. Hoewel we momenteel al voorzien worden van 100 procent groene energie om klimaatneutraal te zijn, moeten we gewoon doen wat we kunnen."

Goede investering voor financiën en duurzaamheidsplannen

De plannen voor het zonnepark staan momenteel nog in de kinderschoenen en mogelijk heeft Mercedes er pas in 2024 profijt van, maar Wolff denkt dat het zowel qua financiën als qua duurzaamheid een goede investering is voor het team. "We hebben onszelf vrij extreme en ambitieuze doelstellingen gegeven met het bouwen van ons eigen zonnepark. We hebben dit jaar meer dan één miljoen pond uitgegeven aan het compenseren van duurzame vliegtuigbrandstof en dat blijven we doen. Het doel op korte en middellange termijn is ons eigen zonnepark te hebben, dat zichzelf in 20 jaar zou hebben afgeschreven. Met de hogere energieprijzen kan je nu denk ik stellen dit veel korter gaat zijn, wat de ontwikkeling van de energieprijs ook is."

Wolff beseft echter ook dat niet alleen het F1-team van Mercedes de gevolgen van de hogere energieprijzen voelt, maar dat dit voor de medewerkers ook geldt. Om hen te ontlasten, is de Duitse fabrikant van plan om de lonen te verhogen. "Wij begrijpen dat zij onder extreme druk staan, zeker de mensen in een lagere salarisschaal. Ze zijn een groot deel van hun inkomen kwijt aan energie", aldus Wolff. "Daar gaan wij op reageren door manieren te zoeken om te compenseren voor het relatieve verlies van koopkracht."