Alonso en Vettel weten: "WK-leiding verandert niets voor Verstappen"

Verstappen voert voor het eerst in zijn loopbaan het wereldkampioenschap der Formule 1 aan. De Limburger blijft er zelf nuchter onder en ziet maar weinig verschil met voorgaande races, waarin hij de ranglijst nog niet topte. Vettel en Alonso hebben allebei al talloze keren in deze leidende positie gezeten en kunnen zich dan ook goed vinden in de woorden van Verstappen. Later in het seizoen neemt de druk pas echt toe, nu zit er volgens beide heren nagenoeg geen verschil tussen P1 en P2. Het levert in ieder geval geen andere mindset op.

"In deze fase, bij nog maar de zesde race, betekent het helemaal niets. Het verandert in mijn optiek niets voor Max en ook niet voor Lewis. Richting de laatste race speelt het wel een rol, dan is het mentaal beter om de leiding in handen te hebben. Maar bij de zesde race van het seizoen denk je nog niet echt aan de punten", laat Alonso tijdens de persconferentie in Baku weten. "Ik denk ook dat het op dit moment nog maar weinig verschil maakt. Als je er maar goed bij zit na die eerste races, dat is het allerbelangrijkste en geeft een zekere mentale rust", voegt viervoudig wereldkampioen Vettel toe.

"In dat geval weet je namelijk dat je een goede auto hebt, dat je een goed team om je heen hebt en dat je de klus samen kunt klaren. Als je aan kop gaat, wil je natuurlijk wel voor je naaste belager eindigen en het gat verder vergroten, maar nogmaals: het is nu nog heel vroeg dag, we hebben nog maar vijf races gehad. Het belangrijkste is dat je er aardig bij zit." Dat een sterke start lang niet alles zegt weet Vettel ook uit zijn Ferrari-jaren. Zo begon hij het seizoen 2017 en de jaargang 2018 goed, maar moest hij de wereldtitel in beide gevallen laten aan Hamilton.

Hamilton: "Ik blijf het hele jaar een jager"

Laatstgenoemde coureur weet dan ook als geen ander dat een vroege achterstand - zeker als die zo miniem is als nu - nog niks zegt. "Ik ben het wel mee eens [met de woorden van Alonso en Vettel], vooral in de zin dat ik nog steeds aan het jagen ben", reageert Hamilton. "Wij zijn het hele jaar eigenlijk aan het jagen, ongeacht of we nu een voorsprong hebben of niet. Dat lijkt me ook volslagen logisch, we jagen toch allemaal op het hetzelfde doel? Wedstrijden en uiteindelijk kampioenschappen winnen. In dat opzicht blijven we allemaal jagers, het hele seizoen."