Leclerc ziet snelheid Ferrari in Monaco als eenmalige uitschieter

Twee weken geleden baarde Ferrari opzien door sterk voor de dag te komen op het stratencircuit van Monaco. Na goede vrije trainingen verzekerde Charles Leclerc zich van pole-position, die hij door een crash later in Q3 niet kon verzilveren. Teamgenoot Carlos Sainz Jr. pakte in de race zijn eerste podiumplaats voor de Scuderia door tweede te worden. Het langzame circuit door het prinsdom is echter een omloop met bijzondere eigenschappen en daar is Leclerc zich van bewust. Hoewel er in Azerbeidzjan opnieuw op een stratencircuit met langzame bochten wordt geracet, denkt de Monegask dat een herhaling van Monaco uitblijft.

“Ik denk dat we nu weer terugkeren in de realiteit. Monaco was eenmalig”, vertelde hij tijdens de persconferentie in Baku. “We streden voor de overwinning, dat was ongelooflijk en heel goed voor de motivatie van iedereen. Maar nu, met lange rechte stukken en over het algemeen hogere snelheden ondanks de vele langzame bochten, geloof ik dat we teruggaan naar de competitiviteit die we voor de races in Monaco hadden.” Tegelijkertijd wil Leclerc niet helemaal uitsluiten dat er later in het jaar nog een herhaling volgt van de sterke prestaties in Monaco. “Als we kijken naar de kalender, dan is Singapore waarschijnlijk de race die het meeste op Monaco kan lijken. Ik weet echter niet of we dan net zo competitief zijn. De omstandigheden zijn heel anders, het is er heel vochtig en een stuk warmer. Maar als je kijkt naar de eigenschappen van de baan, dan komt Singapore het dichtste in de buurt van Monaco.”

Na een moeilijk 2020 lijkt Ferrari in 2021 weer omhoog te krabbelen met Monaco als belangrijkste bewijsstuk. Hoewel Leclerc verwacht dat die prestaties niet direct geëvenaard gaan worden in de komende races, put hij toch vertrouwen uit de balans van de SF21 in langzame bochten. “Zelfs met de hoeveelheid aero die we nu op de auto hebben, is het vrij krachtig. In de langzame bochten is het een combinatie van chassis en aero die het best goed maakt. De balans is ook best prettig in de langzame bochten en dat helpt ons ook. Het is een combinatie van factoren die onze auto sterk maakt op lage snelheid. In Monaco waren we op dat vlak zelfs nog sterker dan op de circuits daarvoor, dus ik denk dat er misschien meer speelde wat wij nog moeten begrijpen. Maar zoals ik al zei was Monaco eenmalig, dus we moeten ons niet te veel laten meeslepen.”