FIA scherpt regels rond onnodig langzaam rijden aan voor Baku

Wedstrijdleider Michael Masi maakt in de race directors notes, die hij voorafgaand aan elk Grand Prix-weekend uitvaardigt, melding van het verscherpte toezicht op onnodig langzaam rijden. Dat is vooral van toepassing op de bochten 17 tot en met 20, wat snelle en blinde bochten op het Baku City Circuit zijn. De vrees is dat coureurs een gat willen creëren in de aanloop naar hun snelle ronde in de kwalificatie, maar dat ze zich in die sectie niet bewust zijn van hoe snel andere auto’s hen naderen. Hoewel dit in het verleden in Baku geen probleem is geweest, wilde Masi graag voorkomen dat dit wel een echte kwestie wordt.

Op andere circuits heeft de F1 wel problemen gehad met coureurs die een langzame outlap reden in de kwalificatie. Het meest in het oog springend was de Italiaanse GP van 2019, waarbij de rijders in Q3 geen tweede ronde konden rijden vanwege onnodig langzaam rijden. Bij de Russische GP geldt dezelfde soort regel als die Masi nu invoert in Baku. Daar worden de rijders gewaarschuwd dat ze in bochten 12 en 13 niet onnodig langzaam mogen rijden. Voor zowel de waarschuwingen in Rusland als Azerbeidzjan verwijst wedstrijdleider Masi naar artikel 27.4 van het sportieve reglement, waarin wordt gesproken over onnodig langzaam rijden. “Op geen enkel moment mag een wagen onnodig langzaam, onregelmatig of op een manier worden bestuurd die potentieel gevaarlijk kan zijn voor andere coureurs en personen”, leest dat artikel.

Ruimte creëren uit den boze tussen bochten 17 en 20

Masi wil potentieel gevaarlijke situaties voorkomen in Baku en stelt dat langzame ronden naast de maximaal toegestane tijd tussen de safety car-lijnen worden gelegd. Die richtlijn wordt altijd na de tweede vrije training gepubliceerd. “Omwille van de veiligheid kunnen handelingen als het over de baan slingeren om een andere auto te hinderen in alle trainingen worden doorverwezen naar de stewards”, staat in de race directors notes voor de GP van Azerbeidzjan. “Tijdens VT3 en de kwalificatie wordt de tijd, die wordt gepubliceerd in overeenstemming met item 8 [de maximumtijd tussen de safety car-lijnen] van de notities van de wedstrijdleider, door de stewards gebruikt om te bepalen of een rijder onnodig langzaam heeft gereden tijdens een out lap of een andere ronde die geen snelle ronde of ronde naar de pits is. Voor de duidelijkheid: de uitgang van de pits, zoals gedefinieerd in artikel 28.2 van het sportieve reglement, wordt gezien als deel van het circuit en de bepalingen van artikel 27.4 gelden op dit vlak dus.”

Daar komt dus een verscherpte regel bovenop voor de bochten 17 tot en met 20. Coureurs die zich op dit deel van de baan vergrijpen aan het te langzaam rijden, kunnen zich opmaken voor een bezoek aan de stewards. “Tijdens een oefensessie mag een coureur die een gat voor zich wil creëren om een vrije ronde te kunnen rijden, dit niet proberen tussen het ingaan van bocht 17 en het uitkomen van bocht 20. Iedere coureur die dit toch doet, wordt gemeld bij de stewards als zijnde in overtreding van artikel 27.4 van het sportieve reglement.”