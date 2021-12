Verstappen leeft mee met Hamilton: “Had mij ook kunnen gebeuren”

Max Verstappen pakte zondag in Abu Dhabi op miraculeuze wijze zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Het kwam uiteindelijk aan op de laatste ronde, waarin Verstappen op versere banden het verschil wist te maken tegen Hamilton op het veel oudere rubber. De safety car, veroorzaakt door een crash van Nicholas Latifi, speelde Verstappen daarbij behoorlijk in de kaart maar de aanvallende acties in de laatste ronde werden vervolgens tot in de perfectie uitgevoerd door de Nederlander.

Verstappen kreeg kort na de race felicitaties van de zevenvoudig wereldkampioen en toonde maandag in gesprek met onder meer Motorsport.com begrip voor de teleurstelling bij de Brit. “Natuurlijk, de ene kant was ontzettend blij en de andere kant van het gevecht bleef teleurgesteld achter”, aldus Verstappen. “Natuurlijk vond ik dat pijnlijk voor Lewis, hij heeft alles goed gedaan gedurende de race. De Formule 1 kan heel onvoorspelbaar zijn, het had ook andersom af kunnen lopen waar ik het in de laatste ronde verloren had. Dat is onderdeel van deze sport.”

Lewis Hamilton is met zijn 36 jaar een van de meest ervaren coureurs in de Formule 1, maar heeft zijn contract bij Mercedes verlengd en gaat ook de komende jaren weer voor de wereldtitel. Verstappen is zelf de druk kwijt na het winnen van de eerste wereldtitel, maar verwacht dat Hamilton weer sterk voor de dag zal komen. “Lewis is een geweldig sportman”, vervolgde hij. “Het is nu eenmaal deze sport en we moeten soms met tegenslagen omgaan, soms kan het positief of negatief uitpakken. Hij komt hier sterk van terug omdat hij een geweldige coureur is.”

“We hadden het wonder nodig en dat kregen we”

Voordat Latifi zijn wagen in de vangrail parkeerde en FIA-wedstrijdleider Michael Masi de safety car de baan op stuurde, sprak Red Bull-teambaas Christian Horner bij Sky Sports F1 de hoop uit dat de racegoden nog een handje zouden toesteken omdat Verstappen niet snel genoeg terrein goed maakte op Verstappen. Gevraagd naar zijn gevoelens kort voor de safety car, zei Verstappen: “Natuurlijk zag ik dat ik niet snel genoeg terrein goed maakte, maar ik zei vooral tegen mezelf dat ik moest blijven pushen. Ik wilde niet opgeven en dat is wat we gedaan hebben. De safety car kwam op de baan, we hadden een wonder nodig en dat kregen we ook. Maar dan moet je ook nog voor die inhaalactie gaan en dat is wat we gedaan hebben. Het was zeker een dramatisch eind van de race.”