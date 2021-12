De wedstrijdleiding van de Formule 1 lag in de slotfase van het seizoen 2021 regelmatig onder vuur. Zowel vanuit Mercedes en Red Bull Racing als bij de fans was er regelmatig kritiek op de keuzes die werden gemaakt in enkele heikele kwesties. Zo was er in Saudi-Arabië al forse kritiek op de manier waarop werd opgetreden in het duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. In Abu Dhabi lag het werk van de stewards en wedstrijdleider Michael Masi opnieuw onder een vergrootglas en opnieuw was er behoorlijke kritiek. Ditmaal centreerde dat zich vooral rond de besluiten die tijdens de beslissende safety car-fase werden genomen.

Meerdere coureurs spraken zich na de race kritisch uit over de gang van zaken, maar vooral bij het team van Mercedes werd furieus gereageerd. Teambaas Toto Wolff liet middels radiocontact al doorschemeren dat hij het niet eens was met de last-minute beslissing om de vijf achterblijvers alsnog weg te halen tussen Hamilton en Verstappen. Bij Red Bull werd eerder tijdens de neutralisatie juist kritisch gereageerd op het besluit dat die vijf coureurs wél tussen de titelkandidaten zouden blijven rijden.

Eerder in de GP van Abu Dhabi meldden Mercedes en Red Bull zich via de radio al bij Masi om hun onvrede over andere besluiten te uitten, in de hoop daarmee een ander oordeel teweeg te brengen. Sportief directeur Ross Brawn is daar niet blij mee. “Het is onacceptabel dat de teambazen Michael [Masi] onder dergelijke druk zetten tijdens de race”, vertelde hij aan Auto, Motor und Sport. “Toto Wolff kan niet eisen dat de safety car niet moet komen en Christian Horner kan niet eisen dat de auto’s een ronde terug moeten krijgen. Het is aan de wedstrijdleider om dat te beslissen. Dergelijk contact leggen we voor volgend jaar aan banden.”

Brawn vergelijkt het handelen van de top van Mercedes en Red Bull met “voetbaltrainers die tijdens de wedstrijd met de scheidsrechter onderhandelen”. Dat is een situatie die hij niet wenselijk vindt. Wat Brawn – die naar verluidt eind 2022 vertrekt als sportief directeur van de F1 – ook niet wenselijk vindt, zijn de protesten die Mercedes na de race indiende omtrent de safety car-herstart. “De beslissing in de laatste ronde is een hoogtepunt dat niet overtroffen kan worden. Helaas haalt het protest wat glans van deze finale af.”

Video: De wereldtitel van Max Verstappen wordt besproken in de F1-update