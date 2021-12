Honda in extase na titel Verstappen: "Onze tijd in F1 is nu geslaagd"

Tranen van geluk vloeiden zondag rijkelijk op het Yas Marina Circuit. Niet in de laatste plaats bij de medewerkers van Honda: het merk dat na de Formule 1-terugkeer in 2015 zoveel tegenslag te verduren kreeg met McLaren, maar nu met opgeheven hoofd afscheid neemt. Het geeft de top van het merk uit Minato bijzonder veel genoegdoening, zo blijkt als de kruitdampen zijn opgetrokken. "We hebben altijd al gezegd dat we binnen drie jaar wereldkampioen wilden worden met Red Bull Racing en precies dat is nu gelukt", laat een glunderende Yamamoto in de paddock weten.

Het betekent dat al het harde werk om de nieuwe motor voor 2022 een jaar eerder te introduceren niet voor niets is geweest. Toch leek het zondagmiddag wel een beetje de verkeerde kant op te gaan. Qua race pace stond er geen enkele maat op de Mercedes W12, waardoor vele aanwezigen de bui al zagen hangen voor de combinatie Red Bull-Honda. "Maar wij zijn altijd blijven geloven", vervolgt Yamamoto. "Ik zat vooral te hopen op een safety car en toen die eenmaal kwam op een snelle herstart." Precies dat scenario is werkelijkheid geworden, al kon geen mens de afloop bevroeden. "Maar ik was eigenlijk niet eens echt nerveus hoor. Zeker in die slotfase wist ik dat Max het kon en ook dat hij het zou doen."

Met Verstappens actie in de slotronde bleek het onmogelijke ineens toch mogelijk en zag Yamamoto als hoofd van Honda's F1-afdeling wat succes kan losmaken bij zijn manschappen. "Onze tijd in de Formule 1 is hiermee in één klap geslaagd, dat mogen we wel zeggen. We hebben onze missie volbracht en het grote doel gehaald, ook nog binnen de gestelde termijn van drie jaar." Het succes kenmerkt volgens Yamamoto de kracht van het collectief, al kan hij zijn geluk als individu ook niet op. "Dit is absoluut het hoogtepunt uit mijn werkende leven, een dag die ik nooit zal vergeten...", zo vervolgt hij het exclusieve interview met Motorsport.com Nederland.

De manier waarop er dit jaar is gewonnen, doet Yamamoto eveneens goed: "Alleen al doordat we Max Verstappen aan de rijderstitel hebben geholpen, kunnen we zeggen dat dit project een succes is geweest. Maar als je kunt winnen op een manier die nog lang in de hoofden en in de harten van fans mensen zal voortleven en op een manier die als inspiratie fungeert, dan zie ik dat als een nog veel groter succes." De eerste wereldtitel voor Honda sinds 1991, toen nog met Ayrton Senna achter het stuur van de McLaren, voldoet prima aan dat ideaalplaatje. "Ons bedrijf slaat nu weliswaar een andere richting in, maar gelukkig hebben we voor die tijd kunnen laten zien dat onze technologieën op het allerhoogste niveau effectief zijn. Daar komt nog bij dat we ook in de moeilijke tijden nooit hebben opgegeven", sluit de trotse Japanner af. "Dat maakt het een ervaring om nooit te vergeten."