Verstappen denkt dat inhalen dit jaar nog lastiger gaat

Het verbeteren van de inhaalmogelijkheden staat al jaren hoog op de agenda van de Formule 1, maar blijkt keer op keer lastig voor elkaar te krijgen. In 2021 wordt met de introductie van een nieuw aerodynamisch pakket een nieuwe poging gewaagd om het aantal inhaalacties in een race op te krikken. Voor dit jaar zijn de technische regels echter zo goed als gelijk gebleven, wat de teams in de gelegenheid stelde om op zoek te gaan naar meer neerwaartse druk om de bochtensnelheid van hun auto te verbeteren. Naar verwachting gaan de rondetijden hiermee verder omlaag, maar de ervaring leert dat de races er niet per se spannender van worden.

Op de vraag of inhalen dit jaar nog lastiger is, laat Verstappen in Barcelona aan onder andere Motorsport.com weten: “Ja. We hebben alleen maar meer downforce gekregen dit jaar, dus het wordt alleen maar moeilijker om elkaar te volgen. Dat is zeker.” Voor de achterliggende coureur wordt het dus een nog grotere opgave om zichzelf in stelling te brengen voor een inhaalactie. Of Verstappen zich zorgen maakt hierover? “Nou ja. We moeten gewoon zorgen dat we vooraan starten, dan hebben we daar geen last van”, heeft de Limburger, die in 2019 zijn eerste pole-positions in de Formule 1 pakte, de oplossing voor het probleem al paraat.

Dat er nieuwe ronderecords worden gevestigd, vindt Verstappen van ondergeschikt belang. “Het is leuk als er ronderecords verbroken worden, maar om eerlijk te zijn zie ik liever een goede race. Deze auto’s zijn geweldig om mee te rijden en ze zijn supersnel. Er zullen ongetwijfeld een paar ronderecords sneuvelen. Maar als je achter een andere auto rijdt, is het gewoon onmogelijk om te volgen. Je verliest zo ontzettend veel downforce. De wagens worden elk jaar natuurlijk sneller en sneller, dus die situatie wordt gewoon slechter en slechter.”

Verstappen hoopt dat het seizoen 2021, wanneer er een compleet andere auto in de F1 wordt geïntroduceerd, verbetering laat zien op dat vlak. “Ik denk dat de wagens volgend jaar minder fijn zullen zijn om mee te rijden, maar ik hoop dat we dan wel betere races krijgen.”

Met medewerking van Ronald Vording en Adam Cooper

