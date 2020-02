Mercedes overtreedt mogelijk parc fermé-regels met DAS-systeem

Mercedes trok tijdens de eerste testweek in Barcelona de aandacht met een nieuw systeem, waarmee de coureur de stand van de voorwielen kan regelen door het stuurwiel naar zich toe te trekken. Mercedes zou al in een vroeg stadium van de ontwikkeling van het zogenaamde Dual Axis Steering-systeem contact hebben gehad met de FIA om er zeker van te zijn dat het snufje aan de technische regels voor 2020 voldoet. Maar de auto mag in dat opzicht dan misschien legaal zijn, mogelijk schendt Mercedes met het systeem wel de parc fermé-regels, waarin staat omschreven wat een team na de kwalificatie wel en niet mag aanpassen aan een wagen.

“Ze zullen ongetwijfeld overleg hebben gevoerd met Nikolas Tombazis van de FIA en zijn mannen, en die zullen hebben gezegd dat ze tevreden zijn met de legaliteit van het systeem. Ik ben het daarmee eens, maar daarnaast speelt ook nog een parc fermé-kwestie”, laat Alan Permane, sportief directeur van Renault, weten. “Daarbij gaat het om de vraag of het een stuursysteem is of een ophangingsysteem. Daar bestaan namelijk verschillende regels voor.”

Volgens de sportieve reglementen is een auto onder parc fermé vanaf het moment dat in de kwalificatie de pits wordt uitgereden tot aan de start van de race. In die periode mag slechts een beperkt aantal zaken aan de auto worden gewijzigd. In Artikel 34.6 staat ook dat er geen veranderingen aan de ophanging mogen worden gedaan onder parc fermé. Als daar sprake van blijkt te zijn geweest, moet de coureur de race verplicht uit de pits starten. Om er zeker van te zijn dat er geen aanpassingen zijn gedaan het 'ophangingsysteem', vindt een fysieke inspectie plaats. Mogelijk dat het aanpassen van de hoek van de voorwielen als een overtreding van deze regel wordt gezien, al hangt veel af van wat de FIA precies verstaat onder een 'ophangingsysteem'.

Michael Masi, de racedirecteur van de Formule 1, wilde niet ingaan op de vraag of het Mercedes-systeem een schending is van de parc fermé-regels. “We gaan niet in op technische elementen van de individuele teams. Als we een vraag krijgen van een team, dan bekijken we het van geval tot geval. Dat is het enige wat ik hierover ga zeggen. Zoals altijd werken we op alle fronten met alle teams samen als ze met iets zitten.”

Met medewerking van Jonathan Noble

Video: Het veelbesproken DAS-systeem van Mercedes