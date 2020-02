Tech: Red Bull kiest nieuwe route met innovatieve ophanging

Red Bull Racing heeft grote veranderingen doorgevoerd aan de voorwielophanging, in de hoop daarmee de achterstand op rivaal Mercedes in de langzame bochten goed te maken. Toen Motorsport.com teambaas Christian Horner ernaar vroeg, zei de Brit: “De Mercedessen waren vorig jaar goed op lage snelheid. Dat is een van de gebieden die we moeten verbeteren. Ik denk dat we stappen gemaakt hebben. Uiteraard is dit pas het begin van het proces, de auto zal vanaf dit punt alleen maar verder evolueren.”

De RB16 beschikt over diverse vernieuwingen maar de significante verandering van de lay-out van de voorwielophanging springt het meest in het oog.

De voorganger uit 2019 beschikte over een multilink upper wishbone. Menigeen ging ervan uit dat Red Bull dit concept aan de kant had geschoven toen de RB16 zonder dergelijke ophanging werd onthuld.

Red Bull Racing RB 16 front suspension Illustratie: Giorgio Piola

Een betere analyse van de RB16 in Barcelona heeft aan het licht gebracht dat de formatie uit Milton Keynes het concept behouden heeft maar elders toepast. De multilink wordt nu bij de lower wishbone gebruikt [1] waarbij het achterste element [2] verder naar beneden geplaatst is van het voorste element [3].

Daarbovenop beschikt het voorste element van de lower wishbone op zichzelf al over een noviteit. Het is niet alleen extreem hoog aan het chassis bevestigd, wat het team meer ruimte geeft binnenin het chassis, maar het bestaat ook uit slechts één element dat van de ene kant van de wagen doorloopt naar de andere kant, dwars door het chassis (zie rode pijl).

De ontwerpers hebben ook aandacht besteed aan het voorste element van de bovenste wishbone, die nu beschikt over een breder uiteinde. Deze feature hebben we bij diverse teams al gezien rond de achterwielophanging, aangezien deze geometrische vormen aerodynamische voordelen bieden.

Het voordeel van deze nieuwe lay-out zit hem enerzijds in gewichtsbesparing maar ook in het sturen van de luchtstroom richting de vloer en bargeboards om de stroming rond de sidepods te verbeteren.

Red Bull Racing RB16 voorwielophanging Foto: Giorgio Piola

Aanpassingen aan achterzijde

Red Bull heeft ook de achterwielophanging onder handen genomen. De RB16 beschikt over een veel hogere upright extension [3]. Ook de onderste wishbone is opgehoogd [1] richting het middelpunt van de band. Dit brengt deze wishbone op gelijke hoogte met de behuizing van de aandrijfas [2] waardoor de twee beter samenwerken om de luchtstroming in deze regio te sturen. De voornaamste winst van deze aanpassing zit hem in de extra ruimte die ontstaat voor lucht om ongehinderd naar achteren te stromen. De formatie heeft ook de vleugeltjes op de luchthappers volledig herzien.