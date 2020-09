Nieuwe nulscore Verstappen na uitvalbeurt in Toscaanse GP

Verstappen wist zich als derde te kwalificeren voor de Grand Prix van Toscane en mocht op basis van de minieme verschillen in racepace hopen op meer. Christian Horner liet op voorhand weten dat de voorzichtigheid bij Red Bull overboord kon en dat zijn team de aanval moest openen. Voor de start kende de formatie uit Milton Keynes echter hele andere zorgen. Red Bull en Verstappen ontdekten een probleem aan de elektronica van de Honda-motor, waarna de engine cover van de RB16 moest en er op de grid werd gewerkt aan Verstappens auto.

Die werkzaamheden werden op tijd afgerond, waarna Verstappen wel kon starten en Red Bull aangaf dat het probleem was verholpen. Maar niets bleek minder waar. Na een goede initiële start trok de Honda-motor ogenschijnlijk niet goed door met veel positieverlies tot gevolg. Verstappen belandde in het middenveld en werd aldaar in de eerste ronde van achteren aangereden door Kimi Raikkonen, die op zijn beurt weer werd geraakt door Romain Grosjean en Pierre Gasly. Einde oefening dus, voor de derde keer in dit compacte F1-seizoen. Verstappen blijft zodoende staan op 110 WK-punten en ziet zijn achterstand op Mercedes oplopen.