Verstappen: "Dit is gewoon niet normaal, ik ben er even klaar mee"

Verstappen hoopte Mercedes het vuur aan de schenen te kunnen leggen op het Autodromo Internazionale del Mugello, maar kwam bedrogen uit. Eigenlijk ging het voor de start al mis. Verstappen merkte op weg naar de grid dat er technisch malheur met zijn Honda-motor was, waardoor er op de startopstelling met man en macht moest worden gewerkt.

Volgens het team ging het om een probleem met de elektronica, dat zou zijn verholpen voordat het veld in gang werd geschoten. Maar niets bleek minder waar. Verstappen maakte weliswaar een goede initiële start mee, maar schreeuwde niet veel later 'no power' over de boordradio. "In de ronde naar de grid zei ik al dat er iets mis was met de motor. Dat is gewoon niet opgelost. Ik denk dat het zo'n beetje om hetzelfde probleem gaat als in Monza", laat Verstappen niet veel later in gesprek met Ziggo Sport weten.

"De start zelf was goed, maar toen ik daarna volgas ging, kreeg ik het probleem weer", baalt Verstappen. Het leverde hem veel positieverlies op en uiteindelijk een fatale beuk in het middenveld. Kimi Raikkonen raakte de achterkant van de RB16, maar werd op zijn beurt aangereden door Pierre Gasly en vooral aanstichter Romain Grosjean. "Maar dat is helemaal niet erg, ik was toch wel uitgevallen. Dit krijg je natuurlijk als je zo'n gezeik hebt bij de start, dan kom je in zulke posities terecht. Dan ontstaat de kans dat je van achteren wordt aangereden."

"Maar eigenlijk maakt me dat ook allemaal niet zoveel uit", vervolgt Verstappen gelaten. Hij is vooral gefrustreerd over de aanhoudende problemen bij motorleverancier Honda. "Dit is natuurlijk gewoon niet normaal, dat het nu twee wedstrijden achter elkaar gebeurt. Op dit moment ben ik er wel even klaar mee en heb ik er niet zo veel zin in", sluit de Limburger met veelzeggende woorden af.

