Ineos in beeld voor gedeeltelijke overname F1-team Mercedes

Eddie Jordan zwengelde de geruchtenmolen aan door in een interview met The Mail On Sunday te suggereren dat Ineos en diens CEO op het punt staan om een bod van zevenhonderd miljoen pond uit te brengen op het Formule 1-team van Mercedes. "Sir Jim Ratcliffe en Ineos zullen de nieuwe eigenaren van het F1-team worden", liet Jordan vastberaden weten.

"De naam van Ineos staat toch al op de zijkant van de auto en ze hebben op technologisch vlak al een partnership. Dit is dus een mooie uitweg voor Mercedes uit de Formule 1", zo vervolgde Jordan zijn verhaal. "Het team zal Ineos gaan heten, maar zal nog wel steeds worden geleid vanuit de fabriek in Brackley. Mercedes behoudt ook een aandeel van dertig procent in het team. Maar de formatie zal niet meer bekendstaan als Mercedes F1 en Toto Wolff, de huidige teambaas, zal de touwtjes niet meer in handen hebben."

Ineos in de race om aandelen over te nemen

Uit navraag door Motorsport.com blikt echter dat zo'n rigoureuze verandering op dit moment onwaarschijnlijk wordt geacht binnen het F1-team. Des te meer omdat moederbedrijf Daimler in de voorbije maanden meermaals heeft aangegeven ook op langere termijn volledig betrokken te blijven bij de Formule 1 als een fabrieksteam. Het kan echter niet worden uitgesloten dat Ineos een grotere rol gaat spelen dan op dit moment het geval is. Zo is het bedrijf in beeld om van sponsor de stap naar mede-eigenaar te zetten.

Zo moet Mercedes nog steeds beslissen wat er met de aandelen van wijlen Niki Lauda moet gebeuren. De Oostenrijker bezat 10 procent van de aandelen en Ineos is in beeld om die over te nemen. Daarnaast valt niet uit te sluiten dat ook Mercedes (60 procent van de aandelen) en Toto Wolff (30 procent van de aandelen) een deel van het F1-team over willen doen aan Ineos. Op dat laatste aspect wil een woordvoerder van een F1-team echter niet ingaan. "We vragen begrip voor het feit dat we nu niet verder reageren op geruchten en speculaties."

De toekomst van Wolff als teambaas

Dit vraagstuk over de aandelen en daarmee het media-eigenaarschap komt nog bij vraagtekens over de toekomst van Wolff als teambaas. De Oostenrijker heeft in de voorbije weken meermaals aangegeven bij Mercedes te blijven, maar liet daarbij in het midden of dat als teambaas is. "Ik houd van dit team en heb een goede relatie met Daimler CEO Ola Kallenius. Dit is dé plek voor mij. Het is alleen zo dat de voorbije acht jaren als teambaas nu z'n tol beginnen te eisen, daar denk ik momenteel over na", liet hij aan onder meer Motorsport.com weten.

Met medewerking van Jonathan Noble