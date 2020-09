Horner kiest de aanval: "Verstappen heeft niets te verliezen"

Op zondagmiddag zal de eerste startrij zoals zo vaak worden bezet door twee Zilverpijlen, in 2020 zwart van kleur. Daarachter vinden we ditmaal beide Red Bull-coureurs in slagvolgorde, Verstappen voor Albon. "Het is geweldig dat beide mannen er nu zo goed bij staan, vooral voor Alex. We zijn het hele weekend al snel in de derde sector", stelt Horner. Dat biedt enig houvast voor zondag, al weet de teambaas verder niet goed wat hij kan verwachten op Mugello. "We hebben geen data uit het verleden hè, dus gaat het bijvoorbeeld een éénstopper of een tweestopper worden? Het wordt erg interessant om te zien hoe de banden het volhouden."

Verstappen mag aanvallen: "Voorzichtigheid overboord"

Het bandenmanagement zou Red Bull in theorie een kans kunnen bieden. De vergelijking met Silverstone is al meermaals gemaakt, niet in de laatste plaats om de asfaltlaag op Mugello ook als ruw of in het jargon van Pirelli als 'agressief' te boek staat. Nog volledig los van het rubber denkt Horner dat Verstappen sowieso wel iets kan proberen bij de mannen voor hem. "Dat is in ieder geval wel wat we willen. Ik denk dat Max er goed voor staat. Als hij maar een halve kans krijgt, dan zal hij er vol voor gaan. Max heeft niets te verliezen. Ook als je ziet waar hij nu staat in het kampioenschap, iedere race is eigenlijk een soort van finale. We moeten de voorzichtigheid overboord gooien en er volle bak voor gaan."

Dat Red Bull denkt aan een aanval op Mercedes zegt ook veel over de progressie vergeleken met vorige week. Op Monza kende het vlaggenschip van de energiedrankengigant een lastig weekend, waardoor Verstappen op deze zaterdag vooral zijn zegeningen telt. "Ik denk dat we dit weekend gewoon een erg goede job hebben gedaan met de afstelling van de auto, als je het vergelijkt met enkele andere weekenden waarin we iets verder van Mercedes af zaten en ik niet helemaal blij was met de auto", legt Verstappen het verschil aan onder meer Motorsport.com uit. "We lijken ook iets sterker te zijn op 'high downforce' circuits. Dat zou de kleinere achterstand van vier tienden op Mercedes ook kunnen verklaren."

Dat laatste zou wellicht ook kunnen verklaren waarom teamgenoot Alexander Albon zich voor het eerst als vierde wist te kwalificeren, daar waar de tweede Red Bull-auto onder normale omstandigheden altijd hoort te staan. Horner stelt dat een sterke Albon op zondag wellicht nog iets kan betekenen in de strijd tegen Mercedes, al is het maar om Red Bull op tactisch vlak wat meer opties te geven. "Hopelijk kan hij mooi meegaan. Dat geeft ons in ieder geval wat opties, zodat Mercedes niet alles makkelijk op kan vangen."

