Verstappen na regenachtige vrijdag in Japan: "Morgen begint iedereen op nul"

In Japan krijgt Max Verstappen voor het tweede weekend op rij een kans om de wereldtitel van dit jaar te pakken. De Red Bull-coureur liet donderdag optekenen dat hij een perfect weekend nodig heeft en dat het team geen kostbare rijtijd moet laten liggen met veranderingen aan de afstelling die in de praktijk langer duren. Ditmaal gebeurde dat niet en werd het bedachte 'run plan' afgewerkt door Red Bull Racing. Doordat de omstandigheden meermaals zijn veranderd en de tijden dus enorm zijn beïnvloed door wie wanneer buiten was, zegt de ranglijst niet alles. Dat gezegd hebbende, sloot Verstappen de eerste training af als zesde en de tweede sessie als derde.

"Ik had graag gezien dat de omstandigheden iets representatiever waren, maar gelukkig was het weer niet helemaal rampzalig voor de fans. We konden in ieder geval nog onze ronden draaien. Het bedachte programma hebben we afgewerkt, maar in deze natte omstandigheden blijft het lastig inschatten waar je precies staat", zo blikt Verstappen achter de pitbox van Red Bull terug.

Desondanks is het verzamelen van data in deze listige omstandigheden wel belangrijk voor de race. Zondag is er namelijk ook kans op regen, waardoor de vraag rijst: wat te doen met de set-up? Moet er een compromis worden gevonden met de droge kwalificatie of gaan teams een duidelijke keuze maken? De data van vandaag kan helpen bij de afweging, al nuanceert Verstappen dat enigszins. "De basisdingen kun je natuurlijk wel alvast leren voor zondag en precies dat hebben we vandaag gedaan, maar niet meer dan dat. Daarom kijk ik vooral uit naar morgen, om te zien hoe competitief we zijn. Als het morgen droog is, dan begin je eigenlijk weer op nul. Maar goed, dat is voor iedereen hetzelfde. Deze regenachtige dag zal dan ook geen grote verschillen veroorzaken op de grid."

Perez acht Red Bull sterk in de regen

Waar Verstappen aangeeft dat de verhoudingen lastig in te schatten zijn na de vrijdagse actie in Japan, is teamgenoot Sergio Perez optimistischer. De Mexicaan vond zichzelf op de vierde plaats terug in de uiteindelijke tijdenlijst, slechts 0.048 van een seconde achter Verstappen. "Al met al hebben we een aardig beeld gekregen in deze omstandigheden. Ik moet zeggen dat dit circuit altijd uitdagend is en zeker als het nat ligt. Ik vind het echt fantastisch, voor mij is dit het mooiste circuit ter wereld. In deze condities voelen we ons trouwens ook best goed en weten we wat we moeten verbeteren. Als de omstandigheden zondag net zo zijn, kan dat best gunstig voor ons zijn."

