VIDEO: Samenvatting tweede vrije training GP Japan op Motorsport.com

Nadat de eerste vrije training al op een nat Suzuka werd afgewerkt, waren de omstandigheden tijdens de tweede oefensessie voor de Japanse Grand Prix niet veel beter. Desondanks kwamen de coureurs massaal in actie tijdens de tot anderhalf uur verlengde training, waarbij de tijden gedurende de sessie steeds sneller werden. Uiteindelijk had George Russell aan 1.41.935 op intermediates genoeg om VT2 op de eerste positie af te sluiten. Op twee tienden achterstand klokte Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton de tweede tijd, terwijl Max Verstappen zich tevreden moest stellen met P3. Hij was acht tienden langzamer dan Russell.

Dat de omstandigheden nog altijd lastig waren, bleek wel uit de uitstapjes die een aantal coureurs maakten tijdens de training. Onder meer Sergio Perez, Charles Leclerc en thuisrijder Yuki Tsunoda moesten in de loop van de sessie even door het grind. In de video bovenaan deze pagina zie je de hoogtepunten van de tweede vrije training in Japan.