Verstappen nuchter na zege in Monaco: "Mercedes zal terugslaan"

Verstappen begint voor het eerst in zijn carrière als WK-leider aan een Formule 1-weekend. Het is overigens niet iets waar de Nederlander meteen warm of koud van wordt. "Nee. Het is fijn om nu eerste te staan, maar het is veel belangrijker waar we na de laatste race in Abu Dhabi staan." Het geeft al aan dat de Red Bull-coureur bovenal nuchter blijft na zijn prestigieuze zege in Monaco. "Ik heb wel gemerkt dat die zege in Monaco iets meer heeft losgemaakt bij andere mensen dan bij mezelf. Natuurlijk was het supermooi om in Monaco te kunnen winnen, maar ik ben sowieso niet iemand die heel uitbundig is of helemaal losgaat na een overwinning."

'Mercedes ligt op normale circuits nog iets voor'

Des te meer omdat Verstappen zijn blik dit jaar op een veel groter doel heeft gericht: zijn eerste wereldtitel. "De sfeer is in het team natuurlijk goed, iedereen was ook heel blij na Monaco. Maar ze weten ook heel goed dat we deze lijn moeten doortrekken en dat het nog beter moet dan in de eerste vijf wedstrijden", laat Verstappen in gesprek met de Nederlandse pers weten. "Natuurlijk is Monaco heel mooi geweest, maar ik denk meer aan de komende wedstrijden waarin we het weer moeten laten zien. Ik weet gewoon dat het nog een heel lang seizoen is."

En bovenal een seizoen waarin Red Bull en Mercedes elkaar tot het uiterste drijven. Het energiedrankenmerk voert nu beide kampioenschappen aan, maar dat zegt volgens Verstappen lang niet alles. "Ik denk dat Mercedes op normale circuits nog iets op ons voor ligt. We zijn het seizoen beter begonnen dan in de voorbije jaren, maar moeten nu wel doorpakken. We moeten onszelf blijven verbeteren en steeds nieuwe onderdelen op de auto brengen. Alleen dan hebben we aan het eind van de rit een goede kans."

De lastige zoektocht naar een geschikt compromis

Om de WK-leiding vast te houden moet Verstappen dit weekend scoren op een circuit waarop hij nog maar weinig geluk heeft gehad en waar hij geen fan van is. "Over het algemeen ben ik meer een fan van normale circuits, daar vallen Monaco en Baku natuurlijk niet onder. Ik heb ook liever meer gewone circuits op de kalender. Ik haal namelijk meer plezier uit een normaal circuit waarop je meer tot de limiet kan pushen." In Baku is dat niet het geval. Het is een omloop waarop foutjes worden afgestraft en ook een circuit waarop het heel lastig is om een goede afstelling te vinden. "Je kunt hier met verschillende vleugelafstellingen rijden en uiteindelijk toch tot dezelfde rondetijd komen."

Verstappen duidt hiermee op de hoeveelheid downforce en dat is de voornaamste uitdaging in Azerbeidzjan. Op stratencircuits rijden teams doorgaans met veel downforce, maar door het lange rechte stuk in Baku kan dat niet. Er moet een compromis worden gevonden en dat betekent dat coureurs met minder downforce rijden dan dat ze idealiter zouden willen. "Ja, juist dat aspect maakt het lastig om een goede set-up te vinden. En ook lastig om blij te zijn [met het gevoel van de auto] in iedere bocht, wat hier nog niet zo makkelijk is", reageert Verstappen op een vraag van Motorsport.com Nederland. Het maakt het listig voor teams, maar draagt wel bij aan de amusementswaarde aangezien het foutjes in de hand werkt. "Ja, en het gaat op dit circuit ook om de run-off. Als je hier ook maar een klein beetje blokkeert, dan moet je meteen rechtdoor en achteruit omdat er geen lange uitloopstrook is. Het is absoluut verraderlijk, ook zeker met de wind. Het waait momenteel erg hard en dat maakt het niet makkelijk. Maar goed, dat is uiteindelijk hetzelfde voor iedereen. We moeten er gewoon het maximale uit halen."