Norris: “Ik kan de auto niet besturen zoals ik het wil”

In de eerste vijf races van het seizoen wilde het bij McLaren nog niet helemaal lukken voor Daniel Ricciardo. Teambaas Andreas Seidl heeft na een voor de Australiër teleurstellend verlopen Grand Prix van Monaco aangegeven dat de huidige McLaren een “speciale” rijstijl vereist waar Ricciardo nog niet aan gewend is. Zijn teamgenoot Lando Norris lijkt een stuk beter uit de voeten te kunnen met de Mercedes-aangedreven bolide en scoorde er in Monaco zijn tweede podiumfinish van dit seizoen mee. Toch voelt ook de Brit zich nog lang niet op zijn gemak in de MCL35M.

“De auto van dit jaar is anders, er zijn heel wat dingen aan deze auto waardoor je hem op een andere manier moet besturen”, legt Norris uit voorafgaande aan de Grand Prix van Azerbeidzjan. “Ik leer nu nog steeds een hoop bij over de auto, met elke race die we doen. In Monaco kende ik mijn beste kwalificatie van het seizoen tot dusver, maar in de kwalificaties daarvoor heb ik fouten gemaakt omdat ik de auto nog niet goed genoeg kende.”

“Ik leer nog steeds een hoop bij, vooral in Bahrein bijvoorbeeld en in de eerste paar races van het seizoen bestuurde ik de auto nog te veel als de auto van afgelopen jaar. Ik moest me flink aanpassen aan de auto van dit jaar, dus er zijn absoluut een hoop dingen anders. Het is dan ook geen gemakkelijke overgang van vorig jaar, of de afgelopen twee jaar, naar dit jaar.”

Norris gebruikte voor zijn overstap naar de Formule 1 graag een bepaalde afstelling in de juniorcategorieën, maar die afstelling werkt niet op de huidige McLaren: “Ik kan hem niet op dezelfde manier besturen en daarmee een betere coureur zijn. Ik heb me aan een hoop dingen aan moeten passen en ik kan hem nu nog niet besturen zoals ik eigenlijk wil, zoals ik de auto’s wilde hebben in de Formule 3 en Formule 4 bijvoorbeeld. Ik kan de auto niet besturen zoals ik zou willen. Voor een deel moet je je dan ook gewoon aanpassen. Elke Formule 1-auto is weer anders, daar moet je gewoon aan gewend raken.”

Ricciardo bracht veel tijd door in simulator

Ook voor teamgenoot Daniel Ricciardo is het na zijn overstap vanuit Renault dus nog flink wennen aan zijn McLaren. De Australiër heeft na de Grand Prix van Monaco vele uren gemaakt in de simulator in Woking: “Ik heb vorige week een aantal dagen in de sim gespendeerd. Het was vooral een kwestie van even een stap terug zetten en begrijpen wat er nu precies aan de hand is, hoe de auto werkt en wat er moet gebeuren om de auto wel goed werkend te krijgen”, legt Ricciardo uit. “Ik wil niet zeggen dat ik weer vanaf nul ben begonnen, want ik heb in de eerste paar races absoluut iets geleerd, maar het is meer dat ik nu wat meer een open blik heb wat betreft de aanpak. We hebben gewoon een hoop dingen uitgeprobeerd, zelfs de dingen die niet echt juist voelden. We probeerden het uit en proberen zo te begrijpen waarom het niet werkt.”

“We hebben er gewoon een beetje mee gespeeld en sommige zaken lijken nu zeker een stuk duidelijker voor mij. Het was echt productief, dus ik kijk er naar uit om dat in de praktijk te brengen.”