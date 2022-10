Verstappen wil klus klaren: "Extra speciaal om in Japan kampioen te worden"

In het Japanse Suzuka krijgt Verstappen zijn tweede matchpoint, oftewel de tweede kans om de wereldtitel van dit jaar veilig te stellen. Dat het gaat gebeuren staat al lang en breed vast, de enige vraag is wanneer. Als Verstappen het zelf voor het zeggen heeft, is het antwoord op die vraag simpel: tijdens de Grand Prix van Japan. De Limburger wil Honda graag een dienst bewijzen door zich in het land van Honda tot kampioen te kronen, in een race waar Honda ook nog eens titelsponsor van is.

"Ik kijk enorm uit naar dit raceweekend. Suzuka heeft natuurlijk een paar jaar niet op de kalender gestaan, maar dit blijft een geweldig circuit voor de coureurs. Ik vind de fans hier ook geweldig, ze zijn op een goede manier compleet gek van de Formule 1. Ze kleden zich er ook speciaal op, je ziet hier veel mensen rondlopen met een achtervleugel en DRS op hun hoofd", lacht Verstappen in de persconferentie. "Autosport leeft hier enorm. Ik zette de TV bijvoorbeeld aan in Tokio en het eerste wat ik zag, was meteen weer racen. De beleving is geweldig en daardoor vinden we het allemaal prachtig om hier te zijn. Voor ons is het natuurlijk nog net iets specialer met Honda als partner."

Leren van Singapore

"Als ik de titel hier kan pakken, zou dat door de relatie met Honda ook nog specialer zijn. Ik vond het vorig jaar al jammer dat we hier niet konden komen in die bijzondere titelstrijd, maar des te mooier is het dat we dit jaar terug zijn. Laten we zien wat er kan gebeuren, we hebben in ieder geval een perfect weekend nodig." Met die laatste woorden duidt Verstappen natuurlijk op het scenario met winst en de snelste raceronde, al volstaat een zege ook als Charles Leclerc niet op de tweede plek eindigt.

In ieder geval moet de uitvoering goed zijn en dat markeert een belangrijk verschil met Singapore. Gevraagd naar de lessen van vorig weekend luidt het antwoord: "Het is geen hogere wiskunde, let gewoon op de hoeveelheid brandstof die je in de auto doet! Als je er voor vijf ronden brandstof in doet, kun je geen zes rijden. Maar het is niet alleen dat, in Singapore hadden we ook een hele slechte vrijdag als je naar het aantal ronden kijkt. Daar zijn wat dingen fout gegaan. We hebben dingen aan de auto veranderd die we vervolgens niet konden testen door de regen en die we meenamen de race in. Het was gewoon rommelig, een schoolvoorbeeld van hoe een weekend niet moet gaan. Maar goed, daar leer je alleen maar van en bovendien is het niet zo dat allerlei dingen nu compleet anders moeten. In het team weten we allemaal dat Singapore slecht was, maar we hebben ook genoeg goede weekenden gehad en laten zien dat we weten hoe het moet."

Suzuka vergelijkbaar met Spa-Francorchamps?

Daar komt bij dat Suzuka een compleet andere baan is dan Singapore en andere dingen van de auto vergt. Leclerc stelt dat Suzuka vergelijkbaar is met Spa en dat hij Red Bull hier net zo sterk als in Spa verwacht. Verstappen heeft daar, gevraagd door Motorsport.com, echter een iets andere kijk op. "Je rijdt op deze baan met iets meer downforce dan op Spa, voor de rest kun je het wel redelijk vergelijken. Maar ik denk dat wij het op Spa gewoon heel goed voor elkaar hadden en dat bepaalde teams het op Spa totaal niet voor elkaar hadden. Daarom denk ik dat dit weekend niet per se zoals Spa zal zijn. Je zag in Monza al dat Ferrari ook heel snel was. En juist daar zou je denken dat het voor ons nog beter had moeten zijn. Dus ik denk dat Ferrari over één ronde nog altijd heel moeilijk te verslaan is. Hopelijk zijn wij over een raceafstand beter, maar het zal heel dicht bij elkaar zitten."

Op Spa gaf de efficiëntie van de RB18 en het feit dat Red Bull weinig drag had de doorslag, maar is dat in Suzuka ook weer een voordeel? "Wie weet... Dat ligt ook heel erg aan het weer. Als het gaat regenen, dan maakt het allemaal minder uit. Dan rijdt iedereen met meer vleugel en wordt de afstelling anders, dus dat moeten we nog een beetje afwachten." Verstappen heeft overigens geen voorkeur tussen een droge en natte race. "Nee, het maakt mij niets uit. Regen of droog, we zijn normaal gezien snel in beide omstandigheden."