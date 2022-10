Hamilton zet vraagtekens bij 2021-uitgaven Red Bull: "Bleven met updates komen"

Voor de Grand Prix van Singapore kwamen er in verschillende media berichten naar buiten dat twee teams in 2021 niet voldaan hebben aan het budgetplafond. Red Bull, de kampioenenformatie van Max Verstappen, werd ook in verband gebracht met een overtreding. De FIA heeft de cijfers en bijbehorende certificaten nog niet naar buiten gebracht. Dit zou woensdag gebeuren, maar het proces is dermate stroperig en complex dat de deadline nu verschoven is naar aanstaande maandag. En dus was het weer onderwerp van gesprek tijdens de mediadag voor de Grand Prix van Japan.

“Dat is noodzakelijk”, zegt Hamilton op de vraag of een straf belangrijk is bij een eventuele overtreding van het budgetplafond. “We moeten transparant zijn naar de fans, ook in het belang van de sport. Ik weet er niet genoeg van, op de achtergrond wordt het besproken en niemand weet het echt, maar er zijn verschillende getallen en verschillende meningen. Ik had verwacht dat de uitslag er inmiddels zou zijn. Ik denk dat het uitgesteld is omdat het heel serieus genomen wordt en ik vertrouw erop dat Mohammed [Ben Sulayem] alles doet wat goed is voor deze sport. Het zou slecht voor de sport zijn als er bij een dergelijke overtreding geen actie ondernomen wordt. Maar ik weet niet of die overtreding er is, ik moet net zo goed wachten.”

Red Bull Racing wordt ervan verdacht meer te hebben uitgegeven dan de vastgestelde 145 miljoen dollar. Hamilton vindt dat de integriteit van de sport in het geding komt met een dergelijke overtreding en zet zijn vraagtekens bij de stroom aan updates die Red Bull vorig jaar nog bracht. “Wij kregen vorig jaar op Silverstone onze laatste update en dat was bijna drie tienden van een seconde waard. Ik weet vrij zeker dat het minder dan een miljoen gekost heeft… Misschien was het bouwen ervan iets duurder. Maar ik vond dat we meer updates nodig hadden en ik zag de vrachtwagens die zij [Red Bull] binnenkregen, de updates bleven maar komen bij die auto. Toen dacht ik al: ‘Als zij met updates blijven komen, wordt het heel moeilijk ze te verslaan’. Het is zo belangrijk om die ontwikkeling vol te houden, als we nog een half miljoen konden spenderen hadden we in een andere positie kunnen zitten tijdens de races die volgden. We hadden dan bijvoorbeeld nog heel gemakkelijk een nieuwe vloer kunnen brengen. Maar zo werkt het spel niet en ik ben dankbaar dat ons team op dat vlak strikt is en zich aan de regels houdt. De manier waarop wij werken is geweldig aangepakt. Het moet serieus bekeken worden.”

Regerend wereldkampioen Max Verstappen is ervan overtuigd dat zijn team niets verkeerd heeft gedaan en ziet de beslissing van de FIA met vertrouwen tegemoet. “Nou, ze moeten eerst beslissen dat er iets mis was”, zegt de Nederlander. “Zover ik weet en ook van wat ik binnen het team hoor, hebben we niets verkeerd gedaan. Om eerlijk te zijn ben ik er niet echt mee bezig. Het is aan de FIA en de teams, ik focus me op het racen. Verder heb ik er niet veel over te zeggen, we zullen het maandag wel ontdekken.”