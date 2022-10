FIA stelt bekendmaking financiële huishouding F1-teams uit

De FIA had woensdag 5 oktober opgeschreven als datum dat de analyse van alle financiële documenten afgerond moest zijn, maar gedurende de dag werd duidelijk dat het proces nog niet afgerond was. “De FIA informeert u hierbij dat de conclusie van de analyses die we uitgevoerd hebben met betrekking tot de financiële documenten van F1-teams in 2021 en het bijbehorende uitschrijven van certificaten als bewijs van conformiteit van het financiële reglement niet op woensdag 5 oktober plaatsvindt”, leest het statement van de organisatie dat woensdagmiddag naar buiten kwam. “De analyse van financiële documenten is een lang en complex proces dat nog niet afgerond is, op maandag 10 oktober is dit wel het geval en de uitgifte van de certificaten vindt dan plaats.”

Red Bull Racing en Aston Martin kwamen de afgelopen dagen onder vuur te liggen vanwege de vermeende overschrijding van het budgetplafond. Zij zouden in 2021 meer uitgeven hebben dan de voorgeschreven 145 miljoen dollar. De FIA laakt de vele speculaties en verdachtmakingen die de afgelopen dagen naar buiten zijn gekomen. “Alle deelnemers hebben unaniem ingestemd met het financiële reglement, zij hebben positief en gezamenlijk met de FIA Cost Cap Administration gewerkt onder het nieuwe reglement. Zoals eerder gecommuniceerd, zijn er aanzienlijke en niet-onderbouwde speculaties en vermoedens geweest in verband met deze zaak. De FIA herhaalt dat er geen verdere informatie zal worden verstrekt zolang de zaak niet is afgerond. De FIA benadrukt ook dat elke suggestie dat FIA-personeel dergelijke gevoelige informatie heeft vrijgegeven, eveneens ongegrond is.”

Indien een team het budgetplafond overschreden heeft met minder dan 5 procent van het totaal voorgestelde bedrag, zou een ‘kleine overtreding’ begaan zijn. Over de strafmaat is in dat geval geen duidelijkheid, het varieert van een reprimande tot het schrappen van punten. Een overschrijding boven de 5 procent betekent een ‘aanzienlijke overtreding’. Dat kan resulteren in uitsluiting van het kampioenschap, het afpakken van punten, reductie van het budgetplafond voor de toekomst en beperkingen op het gebied van testwerk.

Red Bull-teambaas Christian Horner gaf zondag aan “volledig te vertrouwen” dat zijn team zou voldoen aan het financiële reglement, ondanks dat Ferrari en Mercedes al riepen om een forse straf als het team inderdaad over de schreef gegaan zou zijn. Horner had maling aan de verdachtmakingen van zijn rivalen.