McLaren in fel gevecht verwikkeld met Alpine: "Open strijd"

McLaren profiteerde in Singapore optimaal van de dubbele uitvalbeurt van Alpine. Daniel Ricciardo en Lando Norris reden snaarstrakke races op het Marina Bay Street Circuit en hebben door het pakken van 22 punten de vierde plek van Alpine in het constructeurskampioenschap overgenomen. De Britse renstal staat nu vier punten voor en dus blijft die strijd ongekend spannend. Het is een ommekeer in een gevecht dat de kant van Alpine leek op te vallen.

Het Franse merk laat al een aantal Grands Prix meer snelheid zien, maar volgens McLaren-teambaas Andreas Seidl geeft de nieuwe wending aan dat dit felle gevecht tot en met Abu Dhabi zal gaan duren. "Sinds de Franse Grand Prix gaan de races wisselend", antwoordt de Duitser op een vraag van Motorsport.com. "Alpine kende een geweldig weekend in Spa, waar wij juist veel problemen hadden. In Singapore waren wij het sterkere team, terwijl zij juist in de problemen zaten. Het is wat dat betreft een open strijd. Qua performance liggen we ontzettend dicht bij elkaar. We laten ons in ieder geval niet meeslepen door het resultaat [in Singapore]."

Met nog vijf Grands Prix op de planning, kan er nog van alles gebeuren tussen die twee teams. Seidl gaat er dan ook maar vanuit dat dit tot aan de laatste race van 2022 dorgaat. "De strijd tegen Alpine is gewoon een hele zware", vervolgt hij. "Daarom zijn we ons ervan bewust dat het tot en met Abu Dhabi kan doorgaan. Ik denk wel dat onze auto solide is. We hebben alles in huis om de strijd tot het einde vol te houden. Dat is wat we gaan proberen. Ik ben erg blij met de 22 punten, maar ben tegelijkertijd ook realistisch."