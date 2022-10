Voor het eerst sinds drie jaar is de Formule 1 terug op de iconische baan van Suzuka. Haas-coureur Kevin Magnussen heeft het altijd al een mooie plek gevonden. “Ik kan me herinneren dat ik Formule 1 keek en dat dit een van de banen was die ik, toen ik kind was, vaker uit wilde proberen. Het heeft een hoop historie met Ayrton Senna, Alain Prost en natuurlijk Honda. Ik heb er een paar punten gescoord, en ik hoop er meer te pakken bij de terugkeer.” Magnussen weet dat de buienradar altijd in de gaten gehouden moet worden. “Het is een van die races waar je altijd naar de weersvoorspelling kijkt. We hebben een aantal orkanen gehad, het weer is altijd gek. Over het algemeen is het ook een gekke race!”

Volgens de Deen moet de auto goed liggen op het snelle, maar ook bochtige Suzuka. “Ik denk dat dit wel goed zit. Het kan goed voor ons zijn. Het is geen circuit met lage downforce dus we kunnen met het optimale pakket voor de baan rijden. Met deze auto’s [de nieuwe wagens volgens de 2022 regels] wordt het makkelijker om in te halen in Japan, want normaal volgden we elkaar alleen maar.” Samen met de fans wordt het volgens Magnussen nog leuker. “Japan is echt een gekke race in vele opzichten, maar vooral vanwege de fans. Ze zijn bij het hotel als je naar de baan rijdt. Ze zitten er helemaal in en dat is altijd zo mooi. Het is fijn om er te zijn.”

Lekker eten

Ook Mick Schumacher heeft zin in de race op Suzuka. Voor hem wordt het de eerste keer met een F1-wagen op het legendarische circuit. “Ik heb veel herinneringen van toen ik daar met familie was tussen 2010 en 2011. Het was een mooie tijd. Ik houd van het eten en alles was leuk. Ik heb er zin in om erheen te gaan en het gevoel van de baan te krijgen.”

Ook de fans zijn voor de Duitser een positieve factor. “Het wordt mijn eerste keer om op dit circuit te rijden, dus alles zie ik voor het eerst. Ik kijk er heel erg naar uit om iedereen te ontmoeten. De fans hebben mijn vader altijd goed ondersteund en ik weet zeker dat ze dat nog steeds doen, dus ik kan niet wachten om alle rode vlaggen met mijn vaders naam daarop te zien.”