Verstappen onder indruk van Zandvoort: "Snap het DRS-besluit ook wel"

Verstappen begint aankomend weekend aan zijn allereerste thuisrace in de koningsklassse, al blijkt hij dat zelf toch iets anders te zien. "Dit is niet mijn eerste thuisrace, maar wel de eerste Nederlandse GP", reageert hij gevat. Het geeft aan dat hij de krachtmetingen op Spa-Francorchamps ook als thuisraces beschouwt, hetgeen gezien het oranje op de tribunes niet zo vreemd is. De omloop in de Ardennen is en blijft zijn favoriete circuit, al blijkt het verbouwde Zandvoort ook wel op zijn goedkeuring te kunnen rekenen.

Het duinencircuit lijkt met de tijdelijke tribunes op één grote Formule 1-arena, met name in de laatste sector en op start-finish. Het is een indrukwekkend aangezicht voor iedereen die het circuitterrein betreedt en Verstappen blijkt geen uitzondering daarop. "Ik moet zeggen dat ze geweldig werk hebben geleverd. Het is erg indrukwekkend om het hele complex zo te zien", vervolgt de Limburger in de persconferentie. "Jammer genoeg is het nu nog niet eens met de volledige bezetting, maar het wordt hoe dan ook indrukwekkend om te zien met alle fans."

Begrip voor het veelbesproken DRS-besluit

Naast de tribunes vindt Verstappen de verbouwing van het circuit ook geslaagd. Hij heeft bij de heropening al op de vernieuwde baan gereden, maar dat weerhield de nummer twee uit het WK er niet van om donderdag een track walk te doen. Normaliter is Verstappen er niet zo van, maar in Zandvoort maakt hij graag een uitzondering om de kombochten onder de loep te nemen. "Iedereen heeft veel interesse in die kombochten. Dat is ook logisch, want je ziet het bijna nergens. Ik heb net een track walk gedaan en weet dat het zeer zeker interessant gaat worden."

Het zou iets minder interessant kunnen worden doordat DRS pas na de Arie Luyendykbocht open mag. Dat besluit van de FIA levert gefronste wenkbrauwen op in de paddock, maar Verstappen zegt het te begrijpen. "Ik snap dat mensen teleurgesteld zijn hoor, maar voor mij verandert het niet zoveel. Je weet namelijk ook nog niet hoe die auto's gaan reageren op deze unieke setting. De auto wordt tegen het asfalt gedrukt door de banking en dan weet je al helemaal niet wat DRS gaat doen. In dat opzicht snap ik wel dat ze het eerst even willen bekijken."

Dat bekijken zullen teams op vrijdag ook uitgebreid doen. Zandvoort is immers relatief onbekend terrein voor alle F1-formaties, waardoor de vrije trainingen nog veel belangrijker worden dan normaal. "Het is erg lastig te voorspellen, vooral doordat je geen informatie van de voorbije jaren hebt. Dat maakt het ook een beetje gokken hoe je het weekend ingaat qua set-up. Maar na de eerste training moet je wel al een beetje een idee hebben welke kant het opgaat. Hopelijk zijn we competitief, al is dat nu ook nog lastig zeggen. Het ene weekend zijn we sterk genoeg voor een overwinning, het andere weekend voor een podium. Dat moeten we hier allemaal nog maar zien."

Video: De opbouw in Zandvoort en de aanloop naar de eerste Dutch GP sinds 1985 besproken in een nieuwe F1-update