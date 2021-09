Geen DRS in Arie Luyendykbocht, Doornbos legt uit waarom

Het Circuit Zandvoort ligt er fantastisch bij na een grondige verbouwing, de grote tijdelijke tribunes langs de baan zijn een indrukwekkend gezicht. De lay-out van het circuit is niet wezenlijk veranderd, al zijn een paar bochten wel van een flinke banking voorzien. Voormalig wereldkampioen Nico Rosberg en dertienvoudig Grand Prix-winnaar David Coulthard waren woensdag vol lof over de baan, toen zij een rondje over de baan fietsten met de media.

Robert Doornbos heeft met een Porsche al de nodige rondjes over het vernieuwde Circuit Zandvoort gereden. “Een enorme kick”, antwoordt de oud-Grand Prix-coureur in gesprek met Motorsport.com op de vraag wat de Formule 1-coureurs dit weekend van de baan kunnen verwachten. “Het wordt sowieso een van de drukste vrijdagen van het seizoen, omdat het een nieuw circuit is. Ondanks ze alle data hebben, wil je toch gewoon ervaring opdoen op de echte baan.” Doornbos schat dat de coureurs tussen de 65 en 70 seconden nodig hebben voor ronde over het duinencircuit. “De adrenaline zal door hun lijf gieren. Want Scheivlak is echt ongekend snel. Met meer dan 300 kilometer per uur insturen, dat vraagt om grote ballen.”

Geen DRS in Arie Luyendykbocht

Een tegenvaller is dat de DRS pas na de Arie Luyendykbocht geopend mag worden, terwijl het idee was dat de coureurs met een opengeklapte achtervleugel door de kombocht zouden scheuren. “Ik heb met wedstrijdleider Michael Masi gesproken. Het probleem is dat de baan een beetje naar beneden zakt als je de Luyendykbocht uitkomt. Het is dus niet meteen egaal vlak”, legt de Formule 1-analist van Ziggo Sport uit. “En door dat moment van naar beneden gaan, kan er onbalans komen in de auto. En als je bij die snelheden geen achtervleugel hebt, dan is dat wel echt tricky. Ook omdat je heel last-minute moet beslissen om daar de pits in te gaan. Voor de veiligheid is het dus wel beter om met DRS te wachten tot na de bocht.”

Het besluit van de FIA om het activatiepunt na de bocht te plaatsen kwam voor velen als een verrassing. “Ik weet ook niet beter dan dat dat het idee was. Misschien is het iets wat ze nog kunnen fixen. Er zijn geen regels voor hoe een DRS-zone eruit moet zien, maar het moet vlak zijn. Het is natuurlijk een bijzondere situatie dat je zó uit een bocht komt met een banking”, aldus Doornbos, terwijl hij met zijn hand een neergaande beweging maakt. “Zo zullen er misschien nog wel meer dingen naar boven komen tijdens zo’n weekend. We hebben het evenement gelukkig voor drie jaar en hopelijk nog langer, dus aan dit soort dingen valt altijd nog wel wat te doen.”

Dat de DRS-zone op een andere plek ligt dan het circuit vooraf had bedacht, heeft mogelijk een negatieve impact op het spektakel in de race. “Ja en nee”, reageert Doornbos. “Je hebt hier nog altijd meer DRS-zones dan in Monaco. Daar is inhalen ook schier onmogelijk, maar toch is het altijd een van de best bekeken races van het Formule 1-seizoen. We hebben hier te maken met een heel snelle baan waar foutjes hard worden afgestraft. Je kan hier niet even een stukje geasfalteerde uitloopstrook meepakken. Als je van de baan gaat, dan is het grindbak, gras of muur.” Doornbos geeft toe dat er waarschijnlijk niet veel zal worden ingehaald in de race. “Maar je kan natuurlijk ook nog altijd een rijder in een foutje proberen te dwingen.”