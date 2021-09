Russell: "Door succes in Spa kan Williams experimenteren"

"De punten die we in Hongarije behaalden waren waarschijnlijk al voldoende voor het zeker stellen van de achtste plaats in het contructeurskampioenschap", stelt Russell. "Maar nu is er waarschijnlijk nog meer druk van de ketel en kunnen we van alles gaan uitproberen met onze wagen. Misschien zelfs wat extreme zaken. Wie weet levert het nieuwe kennis op."

Samen met teamgenoot Nicholas Latifi scoorde Russell in Hongarije Williams' eerste punten in twee jaar. Onder wisselvallige weersomstandigheden werd Latifi zevende, Russell achtste.

Williams was een van de grote winnaars van de beslissing om de Grand Prix van België na twee ronden af te vlaggen en halve punten uit te delen. Een geweldige kwalificatie op een nat Spa-Francorchamps leverde Russell op zaterdag een tweede startplek op. Die plaats behield hij zondag in de race, zijn eerste podiumfinish in de Formule 1. Latifi werd als negende afgevlagd. Williams verdubbelde zo haar aantal punten, van tien naar twintig.

Alfa Romeo, negende in de tussenstand, heeft nu drie punten dankzij drie tiende plaatsen. Haas staat nog met lege handen. Om te stijgen naar de zevende plek, heeft Williams nog flink wat punten nodig; Aston Martin Racing bezit er momenteel 53.

"Ik zie niet in waarom we niet nog meer punten kunnen scoren", aldus Russell. Of dat komende zondag in de Dutch Grand Prix gaat lukken, durft hij niet te zeggen. "Ik heb wel veel zin in Zandvoort, een fantastisch circuit. Racen zal er waarschijnlijk lastig zijn, maar de sfeer wordt denk ik geweldig."

Williams kent recent veel succes op een (half)natte omloop. Maar ook op een droge baan komt het team een stuk sterker voor de dag dan in de afgelopen seizoenen. Meerdere keren was het dicht bij een puntenfinish. Onder andere in Oostenrijk, waar Russell een in de slotfase zijn tiende plaats moest afstaan aan Alpine-coureur Fernando Alonso.

Een achtste plek bij de constructeurs zou de beste eindrangschikking van Williams sinds 2017 betekenen. Het team werd toen vijfde. De afgelopen drie seizoen eindigde de voormalige kampioensstal telkens onderaan.