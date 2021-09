Verstappen: Niet aan mij om mensen te vragen geen boe te roepen

Volgens sommigen zal Lewis Hamilton de komende dagen in Zandvoort op het nodige boegeroep worden getrakteerd, vanwege wat er eerder dit jaar op het circuit van Silverstone is gebeurd. Jan Lammers, de sportief directeur van de Dutch Grand Prix, liet aan Motorsport.com weten te hopen dat de fans de komende dagen ‘een stukje verstand en sportiviteit’ zullen tonen. Max Verstappen voelt zich niet geroepen om er iets van te zeggen en noemt boegeroep bij een sportwedstrijd een natuurlijke reactie van het publiek dat erbij aanwezig is.

"Het is als met een voetbalwedstrijd”, maakt Verstappen een vergelijking wanneer hij de pers, waaronder Motorsport.com Nederland, donderdag te woord staat aan de vooravond van de Dutch Grand Prix. “Als je uit speelt, kun je verwachten dat er boegeroep jouw kant op komt. Het is dan niet aan de thuisclub om op de speakers te komen en te zeggen dat het niet mag. Want het is logisch dat zoiets gebeurt.”

“Ik denk dat het ook niet aan mij is om tegen de mensen te zeggen dat ze geen boe mogen roepen”, vervolgde de Red Bull Formule 1-coureur. “Ik heb me te focussen op hetgeen er op de baan moet gebeuren.” Verstappen verwacht bovendien dat het wel mee zal vallen met gejoel vanaf de tribunes. “Ik ben er zeker van dat de meesten hier komen om een fantastisch weekend te hebben en te genieten van de race. Natuurlijk kan het gebeuren dat er een paar boe gaan roepen, maar daar heb ik geen geen controle over. En al zou ik zeggen dat ze het niet moeten doen, zouden ze dan echt naar me luisteren? Ik hoop gewoon dat iedereen een mooi weekend heeft.”

Verstappen maakt even later bij de Nederlandse Formule 1-pers duidelijk dat boegeroep iets is waar je als sporter mee om moet kunnen gaan. “Natuurlijk keur ik het niet goed, net zoals ik het niet goedkeur dat het in het voetbal gebeurt”, aldus de nummer twee in het klassement. “Maar zoiets gebeurt en uiteindelijk is het aan de tegenstander om zich er niets van aan te trekken. Dat geldt ook voor de spelers die op een voetbalveld staan. Ze moeten er zich ook niets van aantrekken want ze weten dat het maar om een ding gaat en dat is presteren op het veld. Al het andere moet jouw presteren niet in de weg staan. En dat heeft Lewis volgens mij zelf ook aangegeven, dat het hem niets doet. En dat is uiteindelijk het belangrijkste, toch?”