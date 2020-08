Verstappen licht boze boordradio's over Red Bull-tactiek toe

"Moet ik nog een keer herhalen dat mijn banden eraan zijn of is het wel duidelijk zo?", het is één van vele boordradiofragmenten die Verstappen aan het eind van zijn eerste stint de wereld inslingerde. Race-engineer Gianpiero Lambiase, die tijdens de voorgaande races nog tips kreeg over water drinken en handen wassen, liet in een reactie weten dat de boodschap luid en duidelijk was aangekomen en dat een nieuw beklag overbodig was. Verstappen kreeg uiteindelijk vers rubber, maar naar zijn eigen inzicht wel enkele ronden te laat.

"Ik was al drie à vier ronden aan het roepen dat mijn banden op waren. Ik snap ook nog wel dat ik dan ik verkeer terechtkom met zo'n stop, want ik ben niet achterlijk. Maar goed, dat maakt mij niet uit", laat Verstappen na afloop in gesprek met Ziggo Sport weten. Verstappen was liever eerder binnengehaald en achter de Racing Point-coureurs uitgekomen. "We waren zo veel sneller [dan die Racing Points] en met nieuwe banden kon ik er toch zo weer voorbij. Verder was ik bang dat Valtteri achter mij eerder naar binnen ging om een ‘undercut’ te maken. Uiteindelijk gingen we wel eerder naar binnen, maar voor mijn gevoel alsnog twee ronden te laat, want ik verloor heel veel tijd in die ronden daarvoor."

Verstappen voegde aan zijn radioboodschappen toe dat Red Bull zich meer op de eigen race moest richten en minder naar concurrenten moest kijken. "Ja, want de rest heb je toch niet in de hand. Je hebt alleen maar controle over je eigen race en moet dus kiezen voor een strategie die voor jezelf het snelst is", legt Verstappen tijdens de persconferentie uit aan onder meer Motorsport.com. "Ik was enorm aan het worstelen op die versleten banden en verloor vrij veel tijd. Dat was niet ideaal, al heb ik daarna wel mijn eigen wedstrijd kunnen rijden. Lewis was vandaag gewoon veel te snel voor ons. Ik moest vooral op mijn eigen banden letten en Valtteri kon mij daarna ook niet echt meer aanvallen, dat ging op zich helemaal prima."

De negenvoudig Grand Prix-winnaar had overigens al vroeg in de gaten dat er deze zondag geen tiende zegetocht in het vat zou zitten. "Dat wist ik halverwege de eerste stint al wel. Toen Lewis begon te versnellen en ik niet kon volgen, wist ik: ‘Oké, dit is het voor vandaag. Ik moet mijn eigen tempo managen en er het beste van maken'." Dat Verstappen voor die tijd wel kon bijblijven, had volgens de Limburger niet zozeer met zijn eigen snelheid als wel met die van Hamilton te maken. "Lewis was zijn banden gewoon heel erg aan het sparen. Ik ook wel, maar ik kon me niet te ver terug laten zakken omdat die Racing Point daar zat en later Valtteri. Toen Lewis vooraan eenmaal gas begon te geven en zijn normale pace ging rijden, kon ik het niet bijhouden. Ik ben in dat opzicht al blij dat ik de Mercedessen vandaag heb kunnen splitten, er zit momenteel niet meer in."