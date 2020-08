Marko: "Verstappen moet strategie aan ons overlaten"

Aan het eind van de eerste stint roerde Verstappen zich over de boordradio. De negenvoudig Grand Prix-winnaar was van mening dat Red Bull hem te lang buiten liet op versleten rubber en schroomde niet om dat meermaals duidelijk te maken. "Dat is het temperament dat soms met Max aan de haal gaat. Maar in dit geval was het gewoon stom, omdat alles wordt uitgezonden", aldus Marko in gesprek met Sky Sports Deutschland.

"Hij moet de tactiek aan ons overlaten. Wij hebben precies bekeken hoever hij met die banden kon en we wisten dat het soms op de limiet zou zijn", zo vervolgt de Oostenrijkse topadviseur van het energiedrankenteam. "Voor ons was het allerbelangrijkste om Bottas achter ons te houden en dat is uiteindelijk ook gelukt. Dit resultaat was trouwens ook het hoogst haalbare. Om de Mercedessen hier te splitten, valt op zich al een succes te noemen."

Horner is op dat laatste vlak een vergelijkbare mening toegedaan. Ook hij stelt dat Verstappen op het Circuit de Barcelona-Catalunya maximaal heeft gepresteerd. Over de veelbesproken boordradio's is hij echter iets milder. "Je kunt aan hem horen dat hij heel ambitieus en gemotiveerd is", laat hij via de Engelse tak van Sky Sports weten. Desondanks heeft Horner ook wel begrip voor de visie van Marko. "Max heeft vanuit de auto niet het volledige overzicht dat onze tactici wel hebben. We wilden hem niet in verkeer krijgen, om te voorkomen dat hij zijn banden daarmee zou opbranden. Daar komt nog bij dat we nog niet zeker wisten of we de resterende stints wel lang genoeg konden rekken. Met een te korte eerste stint zouden we onszelf aan het eind van de race misschien in de problemen kunnen brengen."

"Tegelijkertijd is het ook ongelooflijk dat Max schijfruimte over heeft om dergelijke gesprekken te voeren. Het is net alsof hij aan een rustig zondags ritje bezig is", vervolgt Horner als hij de uitspraken van Verstappen te horen krijgt. De opmerking van Horner past bij eerdere uitlatingen van Ross Brawn, die de 'extra schuifruimte' van Verstappen als een overeenkomst met Michael Schumacher ziet. Verder moet er volgens Horner niet al te veel achter worden gezocht. "Die zachte banden voelden hier voor de coureurs sowieso slecht aan. Hierdoor was Max extra gevoelig voor afwijkende bewegingen in de auto en voor het gevoel van slijtage. En bovendien: onze race was niet op Lewis gericht, maar vooral om Valtteri achter ons te houden."