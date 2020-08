Riskante strategie loont voor Vettel: "Ik had niets te verliezen"

In de kwalificatie op zaterdag liep het bij Vettel weer niet echt geweldig en viel hij nipt buiten Q3. Als elfde moest Vettel dus weer zwoegen voor de kleine punten en veel meer dan een negende of tiende plek leek er lange tijd niet in te zitten.

Na een tweede pitstop voor de meeste directe concurrenten kwam Vettel plots op de vijfde plek te liggen. Na wat discussie over de boordradio besloten Vettel en Ferrari dan maar om hun strategie om te zetten in een eenstopper in de hoop om nog enkele wagens voor te blijven op oude zachte banden, die het 36 ronden moesten volhouden.

Dat was best een gewaagde strategie in een bloedheet Barcelona. Maar de wanhoopspoging pakte goed uit, want de viervoudig wereldkampioen kwam als zevende over de finish, wat een beter resultaat was dan een tweestopper had kunnen opleveren. "Het is heel simpel, ik had niets te verliezen", stelde Vettel. "We waren elfde en we hadden een iets andere strategie dus we begonnen de wagens voor ons bij te benen naar het einde toe. Zij kwamen binnen voor hun tweede stop, maar ik had geen haast om hen bij te halen en bleef mijn banden onder controle houden."

Toen trad er even een Babylonische spraakverwarring op binnen het Ferrari-kamp. Vettel stelde eerder al voor om het op een eenstopper te gooien, maar werd schijnbaar genegeerd. Verschillende ronden later, nadat Vettel weer aan het pushen was, stelde Ferrari doodleuk datzelfde plan voor. "Ik werd eerst gevraagd om te pushen en vervolgens om tot het einde door te blijven gaan", legde Vettel uit. "Dat hadden ze me wel enkele ronden eerder kunnen zeggen want dat had ik al enkele keren gevraagd. Ik zei dat ik het zou proberen."

"De laatste vijf ronden waren heel moeilijk. Het klinkt vreemd, maar het hielp ons dat we werden gedubbeld", vervolgde Vettel, die door de blauwe vlaggen moest vertragen en zijn versleten rubber dus even kon ontzien. "We namen een risico, maar we hadden niets te verliezen en het betaalde zich uit. Het was zeker niet het plan om 40 ronden op de zachtere band af te werken. Aan mijn kant is er zeker nog wat werk te doen. De eerste stint was vrij matig, tijdens de tweede had ik veel meer controle over de wagen."

Vettel moest als enige de al vaak gekrenkte eer van Ferrari hooghouden, want collega Charles Leclerc viel door een elektrisch probleem stil en verdween daarna uit de wedstrijd. "Op een gegeven moment viel alles uit", verklaarde de Monegask, die de enige uitvaller was in Catalonië. "In de chicane viel de motor uit, het stuur, alles. Daardoor blokkeerden mijn achterwielen en spinde ik. Ik had mijn veiligheidsgordels al los gedaan omdat de wagen niet meer opstartte, maar daarna sprong de wagen wel weer aan. Toen lagen we jammer genoeg al twintigste."

"Ik denk dat dit resultaat een weerspiegeling is van de voorbije weekenden. We zijn niet sterk genoeg, dat is alles. Zowel op motorisch als aerodynamisch vlak. Een circuit als Barcelona toont aan dat we niet goed genoeg zijn en dat we eraan moeten blijven werken."