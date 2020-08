Hamilton soeverein in Spanje: "Ik reed rond in een waas"

Na de nederlaag van Mercedes in Silverstone vorige week waren er vragen rond het vermogen van het kampioenenteam om met het al even warme weer in Barcelona om te gaan. Die vraag - of was het een wens - bleek ongegrond. In de Catalaanse heteluchtoven leek alleen pech Hamilton van een nieuwe triomf te kunnen houden.

Max Verstappen deed in zijn Red Bull zijn uiterste best om de Mercedessen bij te houden, maar was meer dan tevreden met de tweede plek nadat Valtteri Bottas bij de start terrein verloor. Aan Hamilton was dus niets te doen. Met een conventionele tweestopstrategie reed Hamilton op Verstappen en Bottas na het hele veld op een ronde.

"Ik leek wel in een waas rond te rijden, ik zat in een andere zone", vertelde Hamilton, die zijn vierde seizoenzege behaalde op zes races. "Ik had er zelfs geen erg in dat het de laatste ronde was. Goh, wat voelde ik me vandaag goed in de wagen. Ik had wel kunnen blijven rijden. Het was een fantastische prestatie van het team."

Mercedes trok lessen uit de buitensporige bandenslijtage van vorige week, waardoor Verstappen de race in Silverstone kon winnen, en door de iets hardere Pirelli-banden van dit weekend bereikte het bandenmanagement nooit een kritiek punt bij de Mercedessen. Zelfs niet bij een baantemperatuur van 50 graden. "Dat was verrassend, want we hebben inderdaad problemen met de banden gehad. Maar het management was ditmaal heel erg goed. Dat komt omdat we hebben begrepen wat er vorige week is gebeurd. Dat hebben we meegenomen voor dit weekend en dat stelde ons in staat om dit uit te voeren."

Net zoals we bij Verstappen al zagen, was ook Hamilton er snel bij om de strategie van het team te overrulen. Mercedes wilde hem voor zijn laatste stint weer op de zachte banden zetten, maar Hamilton wilde een nieuw setje mediums. "Dat is iets wat ik voor de race grondig heb bestudeerd, begrijpen welke banden we zouden gebruiken en wat de beste strategie zou zijn. Ik kon de banden langer mee laten gaan dan gepland en dacht zelfs even na over een eenstopper. Maar de strategie was goed zo. Ik had nog een gloednieuw setje mediums over, dus er was geen enkele reden om het risico te nemen om naar de zachtste bandensoort over te stappen."