Verstappen maximaliseert in Spanje: "Blij met P2, zat niet meer in"

Verstappen kwalificeerde zich zaterdag als derde, maar hoopte door de hoge temperaturen en zijn bandenmanagement van vorige week op meer. Lewis Hamilton en Toto Wolff wezen de Limburger zelfs als favoriet aan, al verliep de aanloop naar de race niet vlekkeloos. Verstappen kreeg een andere krachtbron in zijn RB16 gelepeld. Honda zag in de data enkele afwijkingen aan het exemplaar waar Verstappen zich op zaterdag mee kwalificeerde en besloot een oudere motor uit de 'pool' te pakken. Een gridstraf bleef door deze ingreep achterwege.

Na deze inleidende beschietingen kwam Verstappen alleraardigst van zijn plek. Hij wist Bottas bij het aanremmen voor de eerst bocht te verschalken en P2 te pakken, hetgeen ook meteen het hoogst haalbare bleek. In het restant verliep namelijk niet alles met het Pirelli-rubber naar wens, met een klaagzang over de boordradio en twee vroegere pitstops dan Mercedes tot gevolg. Aan het eindresultaat heeft het echter niets veranderd: de tweede stek bleek sowieso het hoogst haalbare, zo concludeerde Verstappen meteen na afloop zelf ook. "Het is goed om de beide Mercedessen te kunnen splitten. We hadden vandaag niet de snelheid om met Lewis te vechten, dus ik ben best blij met deze tweede plek."

Start cruciaal om Bottas een frustrerende middag te bezorgen

"De start was daarvoor cruciaal, cruciaal om Valtteri te pakken. Vanaf dat moment heb ik gewoon mijn eigen tempo gereden." De Finse Mercedes-coureur - die teleurgesteld afdroop na de krachtmeting in Catalonië - probeerde in de slotfase nog wel iets te ondernemen op de zachtste compound, maar bleef rondenlang hangen op zes à zeven tellen van de Limburger. "Ik verwachtte inderdaad meer tegenstand van hem, maar in die laatste stint was ik best tevreden met mijn eigen banden. Hij kwam niet echt dichterbij, dus ik voelde me vrij comfortabel."

Het maakt dat Verstappen de schade bovenal beperkt heeft gehouden. Zo blijft hij Bottas voor in het WK en ziet hij de achterstand op Hamilton met 'slechts' zeven punten groeien. "We blijven onze auto gedurende dit seizoen steeds verbeteren, maar de anderen zitten natuurlijk ook niet stil", reageert Verstappen als hij wordt gevraagd naar het perspectief voor de komende races. "We moeten maar afwachten."