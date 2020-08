Hamilton onbedreigd naar winst in Spaanse GP, Verstappen tweede

Lewis Hamilton kende een prima start vanaf de pole-position en bleef aan de leiding. Naast hem kwam Valtteri Bottas een stuk minder goed van zijn plek. Op weg naar de eerste bocht ging Max Verstappen links aan hem voorbij, terwijl Lance Stroll zich rechts van de Mercedes-coureur meldde om bij de eerste bocht binnendoor te kunnen duiken bij de Fin. Bij de tweede knik meldde ook Sergio Perez zich naast Bottas, maar de coureur uit Nastola kon de tweede Racing Point nog net achter zich houden. Hamilton kwam na de eerste ronde dus als eerste door, voor Verstappen, Stroll, Bottas en Perez, terwijl Alexander Albon met de andere Red Bull op de zesde plek reed.

Bottas zette tijdens de openingsronden van de race de druk er volop bij Stroll in een poging weer terug naar voren te komen, maar het zou vijf ronden duren voordat hij de RP20 aan het einde van het lange rechte stuk te pakken had. Hamilton liet vervolgens het tempo vooraan iets zakken, wat Bottas in de gelegenheid stelde om aan te pikken bij Verstappen. Het drietal was inmiddels weg bij de rest van het veld.

Dat Hamilton zich had ingehouden werd na tien ronden wel duidelijk. De regerend wereldkampioen gooide het tempo flink omhoog en had een voorsprong van anderhalve seconde in mum van tijd uitgebreid naar vier seconden. Verstappen liet aan zijn team weten met zijn achterbanden te worstelen, waarmee hij duidelijk aangaf graag naar de pits te willen. Red Bull besloot hem echter nog wat langer op de baan te houden, tot ontevredenheid van de Limburger. "Ik heb niets meer over", klonk het een paar ronden later. En nog iets later: "Moet ik het nog eens herhalen: mijn banden zijn eraan!" Waarop zijn race-engineer kalm reageerde: "Je hoeft het niet nog eens te herhalen." Het verschil met Hamilton liep ondertussen op naar 8,5 seconden.

"Ik verlies zoveel tijd", klaagde Verstappen nog maar eens, waarna hij - de race was inmiddels 22 ronden oud - eindelijk het sein kreeg om de pits op te zoeken. In 1,9 seconde gingen de zachte banden eraf en de mediums erop, waarop hij achter Bottas als derde terugkeerde op de baan. Twee ronden later voorzag Mercedes Hamilton en Bottas middels een dubbele pitstop van vers rubber. Hamilton bleef aan kop, terwijl Bottas weer achter Verstappen aansloot op P3. De Nederlander liet over de boordradio nog eens duidelijk merken niet blij te zijn met zijn strategie. "Waarom focussen we ons niet eerst op onze race in plaats van naar Lewis te kijken? Het was duidelijk dat we op de soft niet zo snel waren als zij. Laten we ervoor zorgen dat wij onze job doen en laat zij hun job doen." Zijn engineer kort: "Concentreer je, alsjeblieft."

Verstappen zag tijdens zijn tweede stint het verschil met Hamilton oplopen van vier naar meer dan tien seconden, toen hij voor de tweede maal de pits opzocht. De winnaar van de vorige race op Silverstone kreeg opnieuw een set mediums mee en kwam derde als terug in de wedstrijd. Voor Bottas was dit het moment om het tempo omhoog te gooien. Ondertussen werd het donkerder en donkerder boven het circuit van Barcelona. Omdat het mogelijk nog ging regenen, leken de Mercedes-coureurs ervoor te kiezen om nog wat langer door te rijden, maar het bleef uiteindelijk droog.

Met nog zeventien ronden te gaan maakte Bottas dan zijn tweede pitstop. De Fin kwam zeven seconden achter Verstappen terug op het circuit, maar had in tegenstelling tot de Nederlander een set zachte banden onder zijn auto gekregen, zodat hij in de slotfase van de race mogelijk nog in de aanval kon gaan bij de negenvoudig Grand Prix-winnaar. Mercedes leek ook Hamilton naar de zachte band te wisselen, maar de Brit protesteerde. "Deze band is prima. Zet me niet op de soft." Hamilton kreeg daarop het laatste moment door dat hij nog een ronde langer door moest, waarna hij het gewenste rubber onder de wagen kreeg voor de eindfase.

Hamilton reed vervolgens gecontroleerd naar zijn vierde race van het seizoen. Bottas leek ondanks de zachte banden lange tijd geen vuist te kunnen maken naar Verstappen. Lange tijd reed hij zeven seconden achter de Red Bull, totdat het gaspedaal met nog vier ronden te gaan nog wat verder naar beneden ging. Het verschil liep terug naar vijf seconden, toen Mercedes het over een andere boeg gooide en Bottas naar binnen haalde voor een nieuwe set mediums, zodat er een gooi kon worden gedaan naar de snelste raceronde. De tweede plaats van Verstappen liet hierdoor geen gevaar meer.

Sergio Perez, die de vorige twee races moest missen omdat hij besmet was geraakt met het coronavirus, liep een tijdstraf van vijf seconden op omdat hij onvoldoende gehoor zou hebben gegeven aan blauwe vlaggen. De Mexicaan kwam na een eenstopper als vierde over de eindstreep, maar werd door zijn penalty teruggeworpen naar de vijfde plek. Racing Point-teamgenoot Lance Stroll profiteerde van de straf voor Perez en schoof op van de vijfde naar de vierde plek. Carlos Sainz werd zesde, terwijl Sebastian Vettel een treintje over de finish leidde bestaande uit Alexander Albon, Pierre Gasly, Lando Norris en Daniel Ricciardo. Laatstgenoemde was echter elfde en greep dus naast een punt.

Charles Leclerc was de enige uitvaller in de Spaanse Grand Prix. De Ferrari-coureur werd iets over de helft van de race bij de chicane getroffen door een elektrisch probleem. Zijn achteras blokkeerde waardoor hij spinde. Hij dacht dat zijn race hiermee voorbij was en had zijn riem al losgemaakt, toen bleek dat hij de SF1000 weer aan de praat kon krijgen. Leclerc vervolgde zijn weg maar was teruggevallen naar de laatste plaats en moest daarna naar de pits om zijn riem goed vast te laten zetten. Daar aangekomen werd echter besloten een punt te zetten achter de race.

Over twee weken gaat het Formule 1-seizoen 2020 verder met de Grand Prix van België. Net als de eerste zes races van het jaar wordt de wedstrijd op Spa-Francorchamps zonder publiek verreden.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Spanje - Race