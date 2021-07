Verstappen baalt na kwalificatie: "Heel vreemd gevoel door onderstuur"

Verstappen zette de toon op vrijdagmiddag door met afstand de snelste tijd te klokken in de eerste training. Red Bull heeft in die sessie meer nadruk gelegd op kwalificatiesimulaties, terwijl Mercedes vooral met lange runs bezig was. Het leverde op voorhand een spanningsboog op voor de kwalificatie en de praktijk bleek zo mogelijk nog fraaier. In de avonduren ontvouwde zich immers een prachtige strijd tussen Verstappen en Hamilton op het circuit van Silverstone. Verstappen begon voortvarend en leek de beste papieren te hebben, maar de Nederlander kwam aan het eind van de rit 0.075 van een seconde tekort.

Via de boordradio liet Verstappen in duidelijke bewoordingen weten dat P1 hem door onderstuur door de vingers was geglipt en dat herhaalde hij meteen na afloop nog eens. Gevraagd hij verbaasd is over de snelheid van Hamilton, luidt het antwoord: "Nee, wij moeten gewoon naar onszelf kijken. De auto zelf voelde goed aan, maar ik had erg veel onderstuur. Daardoor kon ik de bochten niet aanvallen en moest ik steeds wachten totdat de voorkant voldoende grip zou krijgen. Het voelde om eerlijk te zijn heel vreemd om mee te rijden."

De WK-leider tast in het duister over een mogelijke oorzaak. "Ik denk niet dat het aan onze afstelling of aan de voorvleugel zelf lag. Maar goed, het is nu ook gewoon wat het is. We zaten er nog steeds dichtbij", duidt Verstappen op het minieme verschil met de snelste Mercedes-coureur. Het team was vlak voor de kwalificatie nog wel bezig met de voorkant van de RB16B, maar daar kan het volgens Verstappen ook niet aan liggen. "We ontdekten een klein lek ergens aan de voorkant van de auto, maar dat was allemaal op tijd verholpen."

Kan Red Bull het probleem verhelpen?

De Limburger is ook reëel genoeg om snel te kunnen schakelen. Verstappen weet dat er nog niets verloren is op vrijdag, WK-punten of zelf pole zijn immers nog niet vergeven. "Om heel eerlijk te zijn, geeft dat een beetje een vreemd gevoel. Je gaat als coureur voluit in de kwalificatie, maar eigenlijk betekent het nog helemaal niets. Het geeft in ieder geval niet het bekende 'pole-position-gevoel'. We moeten het morgen maar zien. Ik denk dat we wel een goede auto voor de race hebben, al moeten we de problemen van de kwalificatie natuurlijk oplossen. Als dat lukt, heb ik er best vertrouwen in dat we een goede race kunnen hebben."

De hamvraag luidt natuurlijk of Red Bull dat euvel onder parc fermé zomaar kan verhelpen. "Ik weet dat er beperkingen zijn, maar voor mijn gevoel is het probleem gerelateerd aan de banden. Dus ja, we zullen er goed naar kijken." Wat betreft de vrijdag heeft Verstappen er vooral een dubbel gevoel aan overgehouden: "Natuurlijk ben ik teleurgesteld en had ik graag als eerste willen starten, maar er is nog niks verloren. We wisten van tevoren ook wel dat Mercedes hier sterk zou zijn."

