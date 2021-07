Verstappen ruim snelste tijdens enige training voor kwalificatie Silverstone

Voor volgepakte tribunes zijn de coureurs vrijdag begonnen aan het eerste weekend volgens het experimentele sprintrace-format. Het aangepaste weekendschema betekent dat de coureurs maar één training van zestig minuten hebben om zich voor te bereiden op de kwalificatie later op vrijdag, die de grid bepaalt voor de sprintrace op zaterdag. Bovendien mag er - op de stand van de voorvleugel na - niets meer aan de afstelling worden veranderd vanaf het moment dat de wagens naar buiten gaan voor de kwalificatie én wordt er dit weekend voor het eerst met een nieuwe, robuustere achterband van Pirelli geracet. Dit alles maakte dat de teams veel werk te verzetten hadden tijdens de eerste oefensessie voor de Britse Grand Prix.

De training was nog maar net onderweg of Max Verstappen meldde zich op de eerste stek in de tijdenlijst met een 1.30.274, die hij realiseerde op de harde band. De Mercedes-coureurs namen daarna over door tijden in de 1.29 te rijden op de medium compound. Niet veel later gingen echter ook de mannen van Red Bull op het medium rubber naar buiten. Sergio Perez ging rond in een 1.28.855, waar zijn Nederlandse teamgenoot ruim onder dook met een 1.28.179. Daarmee was Verstappen maar liefst een seconde rapper dan Lewis Hamilton en Valtteri Bottas op dezelfde band. De Limburger had echter nog meer in huis. Na enkele minuten zette Verstappen opnieuw aan en kwam hij in een 1.27.745 over de streep.

De oefensessie was iets over de helft toen de Red Bulls op de zachte band naar buiten gingen om zich voor te bereiden op de kwalificatie, waarin dit keer alleen de soft compound gebruikt zal worden, gezien er zowel voor de sprintrace op zaterdag als de Grand Prix op zondag een vrije bandenkeuze geldt voor het hele veld. Perez bleef op de rood gemarkeerde band steken op een 1.28.163, waarmee hij nog boven de tijd zat die zijn teamgenoot eerder op de medium band had gereden. Verstappen noteerde een 1.27.035, waarna het wachten was op het moment dat de Mercedes-rijders eropuit gingen op de zachte band. Voordat het zover was, liet Lando Noris zich echter zien door zijn McLaren naar de tweede tijd sturen met een 1.27.814.

Met iets minder dan kwartier te gaan stuurde Hamilton zijn Mercedes op soft banden de baan op. De zevenvoudig wereldkampioen ging rond in een 1.27.815, waarmee hij op zeven tienden van Verstappen achter Norris plaatsnam op de derde stek in de tijdenlijst. “Zeven tienden? Waar komen die vandaan?”, vroeg Hamilton zich af over de boordradio. Charles Leclerc bracht zijn Ferrari met een 1.27.828 naar de vierde tijd, terwijl Valtteri Bottas met een 1.27.897 bleef steken op de vijfde tijd. Carlos Sainz klokte de zesde tijd met de tweede Ferrari. Sebastian Vettel, Sergio Perez, Daniel Ricciardo en Esteban Ocon vormden de rest van de top-tien. George Russell eindigde enigszins verrassend onderaan. De Williams-coureur verloor zijn beste ronde wegens track limits en was met een 1.29.857 ongeveer een halve tiende langzamer dan Haas-rijder Nikita Mazepin.

Om 19.00 uur Nederlandse tijd beginnen de coureurs aan de kwalificatie.

Resultaten eerste training Grand Prix van Groot-Brittannië

