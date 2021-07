Hamilton is Verstappen weer eens de baas: "Voelt zo lang geleden”

Na vijf opeenvolgende overwinningen voor Red Bull is de Britse Grand Prix een belangrijk weekend voor het team van Mercedes. Het circuit van Silverstone is traditiegetrouw succesvol jachtterrein voor de renstal uit Brackley, die tevens de nodige updates op de W12 heeft geschroefd dit weekend. In de eerste vrije training stond Max Verstappen vrijdagmiddag nog een straatlengte voor met zijn Red Bull, maar in een spannende kwalificatie wist Lewis Hamilton vrijdagavond aan het langste eind te trekken. Voor het eerst sinds de Spaanse Grand Prix in mei was de zevenvoudig wereldkampioen weer eens de snelste in een kwalificatiesessie, wat hem de eerste startplek oplevert voor de sprintkwalificatie op zaterdag.

“Ik ben zo dankbaar om iedereen hier te zien”, dankte Hamilton na afloop van de kwalificatie allereerst de tienduizenden Britse fans op de tribunes. “We hebben jullie een heel jaar moeten missen, dus om hier op Silverstone weer volle tribunes te zien en die energie te voelen… Vooraf had ik al de hoop dat het harde werk van het team, in combinatie met de energie van de fans ons vooraan zou krijgen. Dit heb ik denk ik dan ook te danken aan de fans.”

Hamilton zat vrijdagochtend nog in simulator

Hamilton moest in de vrije training nog zeven tienden van een seconde toegeven op Max Verstappen, maar de Brit liet weten dat hij zich daardoor niet van zijn stuk liet brengen nadat hij kort daarvoor iets verderop in de Mercedes-fabriek in Brackley nog in de simulator had gezeten: “Ik weet niet wat zij [Red Bull] aan het doen waren. Ze waren heel snel in de training, maar wij focusten ons gewoon op onszelf en bouwden het tempo op. Ik zat vanochtend nog in de simulator, om dat te gebruiken als vrije training omdat we nu voor het eerst de vrijdagochtend vrij hadden. We wilden gewoon niets laten liggen. Ik wilde onze tijd niet verspillen dus we hebben vanochtend in de simulator een vrije training gedaan, gewoon om zo al de auto te ontwikkelen en de jongens zoveel mogelijk informatie te geven. We proberen echt het uiterste uit de auto te halen, maar we hebben het vandaag voor elkaar gekregen dus ik ben dolblij.”

Hart in de keel

Hamilton wist in zijn eerste poging in Q3 een 1.26.134 uit zijn Mercedes te persen. Zijn tweede poging was langzamer door een flink moment van overstuur in de laatste sector, maar uiteindelijk hield hij alsnog 0.075 voorsprong over op Verstappen: “Dat eerste rondje was geweldig. Die tweede zag er nog beter uit, totdat ik de achterkant verloor in de laatste bocht. Mijn hart klopte in mijn keel toen ik over de streep reed, maar toen zag ik het publiek. Het deed me denken aan mijn allereerste pole hier in 2007. Zoals ik al zei had ik het zonder hen niet kunnen doen, dus ik ben de fans echt enorm dankbaar.”

Het snelste rondje levert Hamilton nog niet de pole op voor de race op zondag, maar de Brit is wel dolblij dat hij na drie opeenvolgende poles en overwinningen van Max Verstappen eindelijk weer eens af wist te rekenen met zijn titelconcurrent: “Het is zo lang geleden. Het voelt zo lang geleden sinds we ook maar een beetje in de buurt wisten te komen, dus dit is ongelofelijk speciaal. Om het dan op eigen bodem voor elkaar te krijgen maakt het nog specialer. Dit is echter maar één stap vooruit. We hebben uiteraard nog die race morgen, die ontzettend zwaar gaat worden. Ik denk dat we de auto op een juiste plek hebben, maar de komende twee dagen zal het pas tellen.”