Hamilton verovert eerste startplek voor sprintrace op Silverstone

De Formule 1 heeft voor het eerst sinds 2003 weer een kwalificatie op vrijdag afgewerkt, als gevolg van het sprintrace-experiment dat dit weekend plaatsvindt in Engeland. De proef houdt in dat de startopstelling voor de Grand Prix op zondag wordt bepaald door een korte wedstrijd over 100 kilometer op zaterdag. De kwalificatie is naar vrijdag verplaatst en levert de grid voor de sprintrace op. Dit alles moet ervoor zorgen dat er over alle drie de dagen van het raceweekend genomen meer te beleven is voor de fans.

Het alternatieve weekendschema betekent wel dat de coureurs maar één vrije training hebben om zich voor te bereiden op de kwalificatie én een goede afstelling te vinden voor het gehele weekend, aangezien de parc fermé-regels bij dit gewijzigde format al op vrijdag ingaan. Het was dan ook een drukke oefensessie eerder op vrijdag. Max Verstappen maakte daarin een oppermachtige indruk door met ruim verschil de snelste tijd te rijden. McLaren-coureur Lando Norris was de op één na snelste man in de training, maar moest al zeven tienden toegeven op de WK-leider. Regerend kampioen Lewis Hamilton bleef steken op de derde tijd.

De kwalificatie op vrijdag verliep verder volgens het vertrouwde format, met als verschil dat de coureurs alleen de zachte band tot hun beschikking hadden. Voor zowel de sprintrace op zaterdag als de Grand Prix op zondag geldt namelijk een vrije bandenkeuze voor het hele veld, waardoor er geen noodzaak meer is om tijdens Q2 met een hardere compound naar buiten te gaan.

Q1: Verstappen opent sterk

De kwalificatie was zeven minuten oud toen er een luid gejuich opsteeg vanaf de volgepakte tribunes langs het circuit van Silverstone. Hamilton had zijn Mercedes ondanks het nodige verkeer in de laatste sector naar een 1.27.160 gestuurd en was daarmee op dat moment de snelste. Verstappen moest echter nog komen. De Nederlander gaf een tiende toe in de eerste sector, maar ging paars in het tweede gedeelte en was ook snelste van iedereen in het laatste stuk, ondanks een spannend momentje op de kerbstones bij het uitkomen van de chicane. Een 1.26.751 betekende dat Verstappen vier tienden sneller was dan Hamilton.

Verstappen hield het in Q1 bij één run. Hamilton ging nog wel een tweede keer naar buiten. De wereldkampioen ging paars in de eerste sector maar kwam op de meet alsnog 0.035 tekort voor de snelste tijd. Charles Leclerc had net als Verstappen een momentje op de kerbstones na het verlaten van Vale, maar slaagde er in tegenstelling tot de Nederlander niet in om zijn wagen in het juiste spoor te houden en schoot eraf. De Ferrari-coureur klokte aan het einde van de sessie echter nog de derde tijd. Sergio Perez stond met de andere Red Bull heel even tweede in de tijdenlijst, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de vierde tijd, terwijl Daniel Ricciardo met zijn McLaren een prima vijfde tijd reed in het eerste kwalificatiedeel.

Sebastian Vettel en Lance Stroll bevonden zich kort voor tijd in de gevarenzone, maar wisten hun Aston Martins op de valreep nog naar Q2 te brengen. AlphaTauri-rijder Yuki Tsunoda eindigde aan de verkeerde kant van de streep, net als Kimi Raikkonen, Nicholas Latifi, Mick Schumacher en Nikita Mazepin.

Q2: Hamilton neemt over

Hamilton zette aan het begin van Q2 een 1.26.602 neer, waarmee hij snelste was totdat Verstappen paar tellen later een 1.26.504 noteerde. Met nog twee minuten te gaan was het merendeel van de coureurs terug op de baan voor een laatste snelle ronde in deze sessie. Hamilton ging daarbij paars in alle sectoren en produceerde een 1.26.023. Verstappen kwam ditmaal niet aan de tijd van de Brit. De Nederlander reed een 1.26.315 en moest daarmee drie tienden toegeven op zijn titelconcurrent.

Een groot applaus was er voor George Russell, die bij het zwaaien van de vlag zijn Williams naar de zevende tijd stuurde. Met een 1.27.080 was hij bovendien maar zeven duizendsten langzamer gegaan dan Perez, die de zesde tijd had gereden in Q2. De promotie naar Q3 werd in de Williams-garage gevierd als een pole-position. Voor Fernando Alonso, Pierre Gasly en Esteban Ocon eindigde de kwalificatie op Silverstone in mineur. Zij kwamen een fractie van een seconde tekort voor een plek bij de eerste tien. Antonio Giovinazzi en Lance Stroll strandden eveneens in Q2.

Q3: Hamilton stoomt door

Hamilton trapte de strijd om de eerste startplek voor de sprintrace af met een 1.26.134. Verstappen moest wederom iets toegeven op de Mercedes-coureur met een 1.26.304. “Ik heb geen idee wat er aan de hand is. Ik bedoel, de auto is goed, maar ik heb onderstuur tot aan de maan”, mopperde de Nederlander na zijn eerste snelle ronde in Q3 over de boordradio.

Het was de opmaat naar een bloedstollende slotfase van de kwalificatie, waarin Hamilton en Verstappen bijzonder aan elkaar gewaagd waren. Hamilton ging sneller in de eerste en tweede sector, maar een foutje in Vale betekende dat hij zich niet verbeterde. Verstappen verbeterde zich wel ten opzichte van zijn eerdere tijd, maar was op de meet nog altijd 0.075 seconde verwijderd van de tijd van Hamilton. Het was zo de regerend wereldkampioen die er met de eerste startplaats voor de sprintwedstrijd vandoor ging. Verstappen moet het zaterdag doen met de tweede startplek, terwijl Bottas en Leclerc de tweede startrij delen. De derde rij is voor Perez en Norris. Russell deed één run in Q3 en maakte opnieuw indruk door wederom de zevende tijd te rijden, maar zag uiteindelijk Ricciardo nog voor hem komen. Carlos Sainz en Sebastian Vettel completeren zaterdag de top-tien op de grid.

De allereerste sprintrace in de Formule 1 begint zaterdag om 17.30 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van Groot-Brittannië