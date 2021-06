Brundle: Verstappen kan hattrick zeges voltooien in GP Oostenrijk

Tijdens de eerste van twee races op de Red Bull Ring deelden Max Verstappen en Red Bull Racing opnieuw een dreun uit aan Mercedes. De Nederlander won met gemak zijn vierde race van het seizoen en kwam met ruim een halve minuut voorsprong op Lewis Hamilton over de finish. In de titelstrijd heeft Verstappen nu achttien punten marge op zijn naaste belager, terwijl Red Bull veertig punten voorsprong heeft op Mercedes. De kampioensformatie staat al vier races droog en dat zorgt ervoor dat Martin Brundle een duidelijke conclusie trekt: “Max Verstappen en Red Bull worden in rap tempo de favorieten voor de F1-wereldtitels van dit jaar”, schreef de F1-analist in zijn column voor Sky Sports F1.

Met zijn zege in de GP van Stiermarken won Verstappen voor het eerst twee Grands Prix op rij. De manier waarop de Red Bull-coureur naar de zege reed in Spielberg maakte indruk op Brundle. “De jonge Nederlander lijkt in een absoluut serene en geweldige vorm. Hij is zo kalm, vertrouwt compleet op zijn eigen kwaliteiten en nu ook op de snelheid van zijn auto. Hij is geweldig in de kwalificatie, hij leverde op zaterdag twee ronden die goed genoeg waren voor pole-position. Hij start goed, managet zijn banden en strategie als dat nodig is en gebruikt zijn ellebogen in wiel-aan-wiel-gevechten. Hij neemt nu alleen risico’s als dat het waard is en qua tijd noodzakelijk is.”

Verstappen krijgt komend weekend een uitgelezen kans om zijn zegereeks uit te breiden naar een hattrick. Opnieuw is de Red Bull Ring het decor voor een race, ditmaal de Oostenrijkse Grand Prix. Gezien de situatie is het logisch om naar de 23-jarige coureur te wijzen als de favoriet voor de zege. “Er komt dit weekend nog een race in Oostenrijk en dan zijn de banden een stap zachter. Je zou verwachten dat Verstappen opnieuw wint, tenzij contact, het weer of onbetrouwbaarheid een factor wordt. Maar zelfs dan is Max in de regen net zo briljant als Lewis.”

Mercedes mist scherpte in uitvoering

Daar waar Red Bull en Verstappen zich naar een lichte favorietenrol hebben geknokt, lijkt Mercedes de draad een beetje kwijt. Voor het eerst sinds de introductie van de hybride V6-turbomotoren in 2014 heeft de renstal vier races op rij niet gewonnen. Dat feit vindt Brundle echter niet eens het meest opvallend aan de verrichtingen van het Duitse fabrieksteam. Hij ziet dat Mercedes met name in de uitvoering nog wel wat steken laat vallen en dat ziet hij als een mogelijk gevolg van de zeven dominante jaren.

“Mercedes is in het hybride tijdperk zeven jaar zo dominant geweest, dat ze geen nadruk hoefden te leggen op details om tijd goed te maken en kans te maken op het winnen van races. Ze raceten meestal tegen zichzelf en dus konden ze marges inbouwen in de pitstops, de strategie, de bandenkeuze enzovoorts”, aldus Brundle, die ziet dat het dit jaar anders is. “Ik zeg niet dat ze rustig aan konden doen, verre van zelfs, want Ferrari en Red Bull zaten op hun staart en soms zelfs ervoor. Maar ineens zijn ze het team dat in de achtervolging moet. Hier en daar ziet het er slordig uit wat betreft het niets laten liggen gedurende een heel F1-evenement.”

