Norris: Ferrari zou gemakkelijk voor McLaren moeten staan

Ferrari en McLaren zijn verwikkeld in een strijd om de derde plaats in het kampioenschap voor constructeurs. McLaren heeft daarbij op dit moment het voordeel met 120 punten, twaalf stuks meer dan Ferrari. Na de rampzalig verlopen Franse GP herstelde de Italiaanse renstal zich door op de Red Bull Ring zesde en zevende te worden. Daarmee liep het in op McLaren, dat op Paul Ricard juist een slag sloeg en alleen Lando Norris (vijfde) in de punten zag eindigen bij de GP van Stiermarken. De Britse coureur denkt dat de concurrent op sommige circuits in het voordeel is ten opzichte van McLaren, maar dan moeten de bandenproblemen van de GP van Frankrijk wel verleden tijd zijn.

“Het is niet zo dat ze iedere race in de problemen zitten. Vooral Paul Ricard was slecht voor hen, maar veel circuits passen beter bij Ferrari dan bij ons”, antwoordde Norris op een vraag van Motorsport.com. “En dan moet je je bedenken hoe lastig ze het nog hebben op de rechte stukken. Op de GPS zijn ze een van de besten in de bochten, vergelijkbaar met Mercedes. Op dit moment zijn zij dus onze grootste bedreiging. We werken nog altijd heel hard, daarom nemen we op dit moment niets voor lief. We moeten dat blijven doen en de auto blijven verbeteren, want ze kunnen makkelijk voor ons staan zodra alles samenvalt. Het is zwaar.”

Met name de kwalificaties zijn in 2021 bijzonder sterk bij Ferrari. Charles Leclerc pakte al twee keer de pole-position en maakte ook in andere kwalificaties een sterke indruk. Die snelheid over een ronde is een belangrijk wapen van Ferrari, ziet ook Norris. “Het laat zien dat ze een heel goede auto hebben. Zodra ze hun problemen in de race op weten te lossen, dan vliegen ze”, vertelde hij. “In zekere zin kun je dus zeggen dat zij op bepaalde circuits en in bepaalde situaties en scenario’s een betere auto hebben dan wij. Op andere momenten, zoals tijdens de kwalificatie voor deze race [de GP van Stiermarken], hebben wij de betere auto. We zullen zien.”

Extra motivatie door strijd met Ferrari

Aangezien Red Bull Racing en Mercedes buiten bereik lijken voor McLaren, gaat de focus van het team vooral naar de strijd met Ferrari. Dat duel zorgt voor extra motivatie bij het in Woking gevestigde team, aldus Norris. “Een uitdaging is altijd goed. Het maakt het spannender, het laat het team hard werken en het enige moment dat je het niet leuk vindt, is als je verslagen wordt! Het houdt de jongens goed aan het werk, zelfs op de fabriek, maar je wilt ook niet dat het te moeilijk wordt. Dus daar kunnen we van genieten. Ik geniet ervan, want ik moet hierdoor hard werken en de limiet opzoeken. Hopelijk kunnen we volgende week hetzelfde doen.”