FIA had pits-spin Bottas ook zonder melding McLaren onderzocht

Het was een opmerkelijk moment tijdens de tweede oefensessie voor de GP van Stiermarken: plotseling stond Valtteri Bottas overdwars in de pitstraat. De Mercedes-coureur spinde toen hij in de tweede versnelling weg probeerde te rijden van de plek waar de renstal zijn pitstops uitoefent. Hij raakte daarbij niets en werd door monteurs van McLaren weer op het juiste pad geholpen. Vanaf de pitmuur maakte teammanager Paul James echter meteen melding van het incident bij wedstrijdleider Michael Masi, die verklaarde dat de zaak bekeken zou worden.

Dat gebeurde en leidde tot een gridstraf van drie plaatsen voor Bottas. De Fin noemde die straf ‘zwaar’ en kreeg bijval van teambaas Toto Wolff, die niet onder de indruk was van de klachten van McLaren. Maar ook als James geen contact met Masi had gezocht via de radio, was het tot een onderzoek gekomen. “In dergelijke situaties, als dit soort dingen gebeuren, gaan we meteen naar het scherm en stellen we dat het genoteerd of onderzocht wordt. Dan weet iedereen in de pits wat er gaande is”, zei Masi, die benadrukte dat McLaren het enige team was dat contact met hem zocht over de kwestie. “Maar met dit soort incidenten zou ik de stewards hoe dan ook vragen het te onderzoeken, zelfs als McLaren niets had gezegd.”

Sinds de Grand Prix van Spanje is de radiocommunicatie tussen de teams en Masi regelmatig te horen in de F1-uitzendingen. Dat gold ook voor de boodschap van McLaren aan de wedstrijdleider. Toch sluit Masi uit dat de stewards beïnvloed werden door de teksten van James, aangezien zij geen toegang hebben tot het commentaar in de uitzendingen. “De stewards horen niets van de communicatie tussen mij en de teams. En ze horen ook niets van het commentaar van de races, dus van dergelijke zaken zijn ze zich op geen enkele manier bewust.”