Manager Nyck de Vries: Positief verrast door Nederlandse F1-fans

Dat Nyck de Vries jarenlang geen manager had, hangt samen met hoe de carrière van de Nederlander is verlopen. Zo kreeg hij eerder ondersteuning vanuit McLaren en maakte hij later deel uit van de Mercedes-familie, waardoor er relatief weinig te managen was. Daarbij was De Vries de mening toegedaan dat een coureur buiten de Formule 1 ook niet per se een manager nodig heeft. Maar inmiddels zit hij wel in de Formule 1 en kan hij de hulp van een manager goed gebruiken.

"Als ik één ding geleerd heb in de afgelopen weken, is dat je plotseling heel veel vrienden hebt, mensen waarvan je eigenlijk nooit eerder iets hebt gehoord", zei De Vries ongeveer een maand nadat bekend was geworden dat hij in 2023 voor AlphaTauri in de Formule 1 racet. "Iedereen biedt je van alles aan, iedereen wil bij het verhaal betrokken worden.” Over de keuze voor Le Goff vertelde de coureur uit Uitwellingerga: "Ik zocht gewoon iemand die ik vertrouw en goed ken. Daarnaast wilde ik geen management dat heel uitgesproken en zichtbaar is. Voor mij is de relatie tussen het team en mijzelf namelijk heel erg belangrijk. Daar zal Guillaume dus ook niet tussen gaan zitten. Maar hij zal me wel ontlasten bij allerlei zaken die op de achtergrond spelen."

Bijkomend voordeel van Le Goff: doordat hij ook manager is van Pierre Gasly, is hij reeds bekend met hoe het eraan toe gaat bij AlphaTauri en Red Bull. Gevraagd hoe het is om zijn aandacht nu over twee rijders te moeten verdelen, laat Le Goff aan Motorsport.com weten: "Dat gaat heel natuurlijk. Ik ben natuurlijk niet onbekend met AlphaTauri. Ik ken dit team al jaren. Ik heb een sterke relatie met iedereen hier. Het is voor mij een vertrouwde omgeving, wat me helpt om ervoor zorgen dat Nyck zich snel thuisvoelt. Maar het team stelt zich ook erg hulpvaardig op. En ik krijg van alle kanten hulp. Dus dat gaat goed."

Le Goff en De Vries kennen elkaar al geruime tijd. “Ik heb Nyck voor het eerst ontmoet in 2012, toen hij van de karting naar de auto’s overstapte. Hij werd destijds ondersteund door McLaren - of beter gezegd: Ron Dennis - en ik had samen met Frederic Vasseur een simulator in Frankrijk. We werkten samen met F1-teams en er kwamen regelmatig jonge coureurs uit de GP2, GP3, Formule 3, Formule Renault en Formule 4 bij ons over de vloer. Zo ook Nyck. Ron Dennis stuurde hem naar ons toe om hem in de simulator te laten trainen, zodat we hem konden helpen ontwikkelen. Hij kwam minimaal een keer per maand bij ons langs gedurende een periode van vijf of zes jaar. Zodoende heb ik Nyck erg goed leren kennen. Hij was met afstand de meest hardwerkende tiener met wie ik toentertijd samenwerkte. Hij was erg georganiseerd. En alles wat hij deed, deed hij met een reden; hij hield er niet van om energie te verspillen. Hij was enorm toegewijd en zeer vastberaden."

“Hij had al een sterke reputatie, dus ik had erg veel zin om met hem te werken", vervolgt Le Goff. "Hij was wereldkampioen karten en de nieuwe pupil van Ron Dennis. Iedereen die ik over Nyck sprak, had hem heel hoog zitten. Hij was dertien of veertien, maar het voelde alsof ik met iemand van twintig van doen had. Hij had zo’n sterke persoonlijkheid. Hij wist al hoe hij met engineers en monteurs moest werken en een team moest leiden. Hij kon hierdoor een team een bepaalde richting opduwen met de ontwikkeling van de auto. Daar stond ik wel versteld van. Hij was klein van stuk maar kon op ooghoogte met volwassenen praten. Het hebben van een sterke persoonlijkheid is iets wat veel succesvolle coureurs die het tot de Formule 1 schoppen met elkaar gemeen hebben. Vaak kunnen zij op jonge leeftijd al op een zelfverzekerde manier en met een zekere overtuigingskracht met volwassenen een discussie voeren. In dat opzicht was Nyck erg indrukwekkend.”

Nyck de Vries tijdens de testdagen in Bahrein.

Coureurs die het verdienen verder helpen

Sinds 2017 is Le Goff actief als rijdersmanager. Le Goff: “Ik was eerst een race-engineer bij ART Grand Prix in de Formule 2 en Formule 3 Daarna ging ik met Vasseur de simulatorindustrie in. Ik begon als engineer en gaf uiteindelijk leiding aan het bedrijf, dat zich ook bezighield met aerodynamica, CFD-werk en de productie van koolstofvezel onderdelen. Vervolgens ben ik naar McLaren gaan, waar ik manager werd." Op een gegeven moment begonnen coureurs bij Le Goff aan te kloppen met de vraag of hij hen niet kon helpen met hun carrière. "Eerst Pierre en daarna een paar andere rijders uit de endurance en juniorklassen. Toen ben ik bij McLaren gestopt om met The Grid mijn eigen bedrijf op te richten, met als doelstelling om coureurs die het verdienen verder te helpen. Maar voordat ik rijdersmanager werd, was ik dus al vijftien jaar werkzaam in de autosport, als engineer en zakelijk leider. En in die periode zag ik veel jonge coureurs slagen maar ook veel jonge coureurs falen. Ik zag echter ook veel onrecht. Coureurs die slecht advies kregen, die te veel geld uitgaven of die er niet in slaagden om sponsors te vinden om hun carrière voort te zetten, ondanks dat ze wel talent hadden. Ik had het idee dat ik die rijders kon helpen met mijn ervaring."

Le Goff en De Vries hebben sinds hun werk in de simulator altijd contact met elkaar gehouden. "We kennen elkaar al zo lang dat we vrienden zijn geworden. We spraken altijd met elkaar af op de circuits om bij te kletsen over wat er thuis gaande was en hoe het met onze carrières ging", aldus Le Goff. "Het idee om een keer met elkaar samen te werken is er altijd wel geweest, maar doordat hij deel uitmaakte van de Mercedes-familie en ik druk was met het managen van Pierre, was het er niet eerder van gekomen. We wisten echter dat als hij op een dag de Formule 1 zou halen, we dan samen zouden optrekken. Ik weet nog dat we daar aan het begin van de zomer een paar gesprekken over hadden, in juni of juli, om te kijken of we het voor dit jaar voor elkaar konden krijgen."

Voor de overtuigende invalbeurt van De Vries in Monza, waren Le Goff en De Vries dus al aan het kijken naar de mogelijkheid om met elkaar in zee te gaan. Was de overstap van Gasly naar Alpine, waardoor er ruimte voor De Vries kwam bij AlphaTauri, misschien een meesterzet geweest van de Fransman? "Nee, ik verdien daar geen credits voor. Hier zat geen groot masterplan achter. Het is allemaal gewoon zo gelopen. Het ziet er van buitenaf misschien uit alsof het allemaal perfect geregisseerd is, maar nee, het was een gelukkige samenloop van omstandigheden die tot deze situatie heeft geleid. Maar als er zich een kans voordoet, dan ga je er natuurlijk voor. Dat Nyck bij AlphaTauri tekende, is echter volledig het besluit van Helmut Marko en Nyck zelf geweest. Het zou ook belangenverstrengeling zijn geweest als ik beide transfers tegelijkertijd had gemanaged. We hadden daarom afgesproken dat mijn focus volledig op Pierre zou liggen."

Wat Gasly ervan vindt dat Le Goff zijn aandacht in de F1-paddock nu moet verdelen? Le Goff: "Pierre staat natuurlijk niet te juichen van enthousiasme. Die heeft liever dat ik al mijn energie en aandacht in hem stop. Maar hij heeft er ook begrip voor. Mijn geschiedenis met Pierre is dezelfde als met Nyck. Ook Pierre kwam bij mij in de simulator. En Pierre en Nyck waren er vaak op hetzelfde moment. Als Pierre aan het rijden was, was ik met Nyck aan het debriefen. En vervolgens gingen we wisselen en reed Nyck in de sim en ging ik met Pierre door de data. Zo hebben we tientallen dagen acht tot tien uur lang met elkaar doorgebracht. Pierre en Nyck zijn dus samen opgegroeid. Pierre kent dus mijn relatie met Nyck en kan het ook erg goed met hem vinden. Ze zijn zeer goede vrienden. We waren het er met elkaar over eens dat we Nyck moesten helpen. Maar Pierre is niet per se blij dat ik mijn tijd en aandacht ook aan iemand anders in de paddock besteed. Natuurlijk kan het ook voorkomen dat je te maken krijgt met conflicterende belangen, maar het is dan aan mij om alles goed gescheiden te houden en beide op een identieke manier te behandelen."

Dat beide coureurs van onbesproken gedrag zijn, helpt ook. "Ik zou het geen geluk willen noemen, want het hangt samen met de beslissingen die je zelf neemt, maar ik werk met twee heel aardige jongens die ook als zodanig bekend staan bij de media. Bijna iedereen in de paddock mag Nyck en bijna iedereen in de paddock mag Pierre. Dat maakt mijn werk een stuk makkelijker."

Nederlandse fans

De Vries is de eerste Nederlandse coureur bij The Grid. Le Goff: "Maar het is niet de eerste keer dat ik met Nederlanders te maken heb." Lachend: "Dus ik wist al wel dat jullie aardige mensen waren!" Le Goff blijkt in het verleden veelvuldig in Amsterdam te zijn geweest. "Cruden was een van de hoofdleveranciers van het simulatorbedrijf waarvoor ik werkte. Ik reisde destijds elke maand af naar Amsterdam en bracht er dan steeds een paar dagen door. Ik ken Nederlanders dus heel erg goed. Ik werk al meer dan een decennium met ze samen."

Le Goff is vol lof over de wijze waarop het Nederlandse publiek De Vries heeft omarmd. "Het is mooi om te zien dat er zoveel aandacht voor de Formule 1 is in Nederland, wat natuurljk vooral aan Max te danken is. Toen we nadachten over hoe we Nyck moesten positioneren en hoe men in Nederland tegen Nyck aan zou kijken, waren we eigenlijk bang dat er misschien geen ruimte zou zijn voor een tweede Nederlandse F1-coureur. Omdat Max zo groot is. Maar ik moet zeggen dat ik positief verrast ben door de waardering die de Nederlandse fans hebben voor Nycks verhaal en reis naar de Formule 1. Hij heeft er zo voor hard gewerkt, heeft alles gedaan om een kans te krijgen en heeft zijn hoofd nooit laten hangen. Het heeft me ook verrast dat veel Nederlanders al bekend waren met het verhaal van Nyck. Voordat hij zijn F1-debuut maakte, was er al veel erkenning voor wat hij had gepresteerd. En daar heb ik op mijn beurt veel waardering voor. Ik vond het in de lagere raceklassen namelijk altijd erg frustrerend om te zien hoe jonge coureurs zich door allerlei bochten aan het wringen waren om dichter bij de Formule 1 te komen, terwijl de meesten van hen het niet zouden redden. Maar de waardering van het grote publiek komt pas als ze de Formule 1 halen. Die fout heeft het Nederlandse publiek niet met Nyck gemaakt. Dat vond ik heel mooi om te zien."

Wat Le Goffs verwachtingen zijn van Nyck in zijn eerste F1-seizoen? "We hebben natuurlijk alleen nog maar getest. Niemand weet waar we staan in de pikorde. We moeten afwachten en kijken waar de auto na de eerste kwalificatie staat", zegt Le Goff. "Maar wat belangrijk is om te laten zien in je eerste jaar, is consistentie. Je moet week in week uit kunnen presteren. En nu er een budgetplafond is in de Formule 1, is het ook belangrijk om aan je huidige werkgever en aan andere teams te laten zien dat je een coureur bent die weinig schade rijdt. Dat is voor de teams in de middenmoot van cruciaal belang, aangezien zij hun budget liever in de ontwikkeling van de auto steken dan in het produceren van reserve-onderdelen. En daarnaast is het natuurlijk zaak om het op zijn minst net zo goed te doen als je teamgenoot. Dat zijn dus de drie dingen die van belang zijn voor Nyck in zijn eerste jaar: consistent zijn, niet crashen en minimaal net zo goed zijn als je teammaat."

Guillaume Le Goff met Pierre Gasly.