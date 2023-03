Mercedes in de achtervolging: "Staan er beter voor dan vorig jaar"

Mercedes had in 2022 moeite om de sterk veranderde technische reglementen onder de knie te krijgen. Zeker in de eerste fase van het seizoen werd de W13 geteisterd door problemen met porpoising en bouncing, waardoor niet het volledige potentieel van de auto benut kon worden. Met de W14 hoopte de renstal daar in 2023 niet meer mee te maken te hebben en wat dat betreft gaf de wintertest in Bahrein goede hoop. Toch ging het niet allemaal van een leien dakje. Op de tweede testdag stond Mercedes voor een mysterie toen de snelheid plotseling weg was, waarna de dag werd afgesloten met een hydraulisch probleem. Na nachtelijk onderzoek waren de problemen op de laatste testdag echter weer verholpen.

"Op de laatste testdag hebben we goede progressie geboekt, wat ons aanwijzingen gaf waaraan we moeten werken in de korte periode tussen de test en het raceweekend", zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff in zijn vooruitblik op de GP van Bahrein. Toch lijkt er bij de Oostenrijker besef te zijn dat zijn team in de eerste fase van het seizoen niet meteen om de prijzen kan strijden. "Op basis van hoe vorig jaar eindigde, waren onze verwachtingen dat wij in de achtervolging moeten. Dat lijkt tot dusver ook het geval, maar pas na dit weekend weten we dat zeker. Desalniettemin verwachten wij dat we een auto hebben waar we iets mee kunnen en dat we er beter voor staan dan twaalf maanden geleden. Bovendien kijken we uit naar de uitdaging. Het kampioenschap gaat over 23 raceweekenden en dat zijn allemaal kansen om ons te verbeteren."

Sinds de Grand Prix van Abu Dhabi zijn vier maanden verstreken waarin F1 niet heeft geracet, maar daar komt dit weekend dus verandering in met de GP van Bahrein. Dat is het startpunt van het langste seizoen ooit met maar liefst 23 races en een moment waar ook Wolff naar uitkijkt. "De start van een nieuw seizoen is altijd spannend, ongeacht je al weken, jaren of decennia in de sport werkt. Er is deze winter zoveel werk en moeite gestoken in de W14 en de zin om te gaan racen is blijven groeien", vervolgt hij. "We gaan dit weekend voluit en we zijn vastberaden om dat tot de laatste ronde in Abu Dhabi te blijven doen."

