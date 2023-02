Nachtwerk voor Mercedes: Onderzoek naar mysterieus snelheidsverlies

Na een moeilijk jaar met de stuiterende W13 hoopte Mercedes in 2023 goed van start te gaan met de W14. De eerste testdag in Bahrein verliep nog hoopgevend voor de renstal uit Brackley, maar de vrijdag verliep verre van soepeltjes. Zo kwam de testdag 's middags vroegtijdig ten einde vanwege een hydraulisch probleem, waardoor George Russell de bolide aan de kant van de baan moest parkeren. Eerder op de dag had Mercedes echter ook grote moeite om de juiste balans in de W14 te krijgen. Het gevolg was dat Russell de dag afsloot op de dertiende positie, ruim twee seconden achter snelste man Zhou Guanyu. Teamgenoot Lewis Hamilton was 's ochtends nog eens drie tienden langzamer en eindigde op P15.

Het snelheidsverlies zorgt voor vraagtekens bij Mercedes, dat in het duister tast over de oorzaak. Die hoopt het team voor de laatste dag van de test nog te vinden en dus is er een onderzoek gestart, zo geeft head of trackside engineering Andrew Shovlin aan. "We hebben geen goede tweede dag gehad. Het was niet goed dat de auto op de baan stilviel met betrouwbaarheidsproblemen en we hadden moeite om de goede balans te vinden onder de wisselende omstandigheden", blikt hij terug op de moeilijke vrijdag van Mercedes. "Er lopen nu wat onderzoeken om erachter te komen waarom het nu zo'n uitdaging was, terwijl de donderdag redelijk soepel verliep. Dat werk gaat vannacht door en tegen de ochtend zullen we het ongetwijfeld beter begrijpen. Het wordt zaterdag interessant om te zien of we begrijpen waarom we snelheid hebben verloren en of we de verloren tijd op de baan kunnen goedmaken."

Eerder op de vrijdag gaf Mercedes-teambaas Toto Wolff al toe dat de balans van de W14 niet op orde was tijdens de ochtendsessie. Het team probeert inmiddels dus met man en macht een oplossing te vinden, onder meer door in de telemetrie te duiken. "Hoewel we niet ons volledige programma hebben voltooid, hebben we in de loop van de dag wat interessante dingen gevonden in de data", zei George Russell na afloop van de testdag. "Dat is positief. We gaan dat voor de laatste testdag analyseren met het doel om de rondetijd te verbeteren. We hebben nog niet alles uit de W14 kunnen halen, maar iedereen werkt er hard aan om dat wel voor elkaar te krijgen zodat we onze laatste testdag kunnen maximaliseren."

Video: Russell parkeert Mercedes langs de baan met hydraulisch probleem