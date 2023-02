Mercedes content na laatste testdag: "Staan er veel beter voor"

Vorig jaar kwam Mercedes in Bahrein voor een nare verrassing te staan, doordat de W13 behoorlijk over het asfalt stuiterde. Dat euvel speelde de renstal lange tijd parten, maar uiteindelijk kreeg men grip op de situatie. Het was dan ook niet verrassend dat Mercedes er met de nieuwe W14 alles aan wilde doen om porpoising te verhelpen en de eerste signalen waren positief. Na de eerste testdag in Bahrein meldde het team van de Duitse fabrikant trots dat er amper sprake was van porpoising. Dat gaf de burger moed, maar het goede gevoel verdween op de tweede dag van de test als sneeuw voor de zon. De balans van de bolide was vrijdag verre van optimaal en bovendien was er sprake van een mysterieus snelheidsverlies.

Het dwong Mercedes ertoe om in de nacht van vrijdag op zaterdag lang door te werken in de zoektocht naar een oplossing voor de problemen. Daar leek men op zaterdag de vruchten van te plukken, want de W14 leek meer in balans dan een dag eerder. Na afloop van de testdag meldde Andrew Shovlin dat de Duitse renstal er inderdaad in is geslaagd om een betere afstelling te vinden voor de nieuwe bolide, waardoor de balans verbeterde en de prestaties een stuk beter werden. "We hebben 's nachts behoorlijk wat werk verzet om de specificatie van de auto te verfijnen en onze weg weer te vinden qua afstelling", zei de head of trackside engineering. "Daarbij lijken we progressie te hebben geboekt. Beide coureurs vonden dat de auto er onder alle omstandigheden veel beter voor stond, terwijl de balans dichter in de buurt komt van wat zij nodig hebben tijdens één snelle ronde en de lange runs."

Ogenschijnlijk heeft Mercedes inderdaad een stap gezet op zaterdag, ook als de ranglijst erbij wordt gepakt. Vrijdag was George Russell de beste Mercedes-coureur op P13, maar hij gaf maar liefst twee seconden toe op snelste man Zhou Guanyu en nummer twee Max Verstappen, die net als de Brit op de C3-band reed. Een dag later was Lewis Hamilton op P2 de snelste Mercedes-man, maar hij gaf op de C5-band slechts drie tienden toe op nummer één Sergio Perez. Wel moet daarbij aangetekend dat de Red Bull-coureur op de hardere C4-band reed. Ook Shovlin heeft dat gezien en hij weet dus dat het team er nog niet is. "Het is duidelijk dat we qua snelheid nog wat werk te verzetten hebben, maar de zaterdag heeft ons een veel duidelijker beeld opgeleverd van waar we ons op moeten concentreren. We gaan de tijd tot het komende weekend benutten om door de vergaarde data te gaan en we mikken erop om er nog wat meer rondetijd uit te halen."

Video: Hamilton zoekt naar grip met Mercedes W14