Marko adviseert Wolff naar het grotere plaatje te kijken

De Mercedes-junior van Williams wilde Bottas op het rechte stuk voor positie inhalen, maar raakte daarbij kort op het gras. Daardoor klapte hij onverwachts bovenop de wagen van de Fin. De schade was enorm en Wolff was behoorlijk pissig. Hij vond dat Russell "nog veel te leren had" en beter had moeten nadenken voor hij zijn inhaalactie inzette. Marko kijkt wat luchtiger naar de kwestie, zo liet hij aan Servus TV weten. “Toto moet naar het grotere plaatje kijken. Door die actie van Russell kon Hamilton terugkeren in de race. Zonder die crash van Russell had hij een ronde verloren.”

Hamilton was vlak voor de crash van Bottas en Russell zelf even van de baan gegaan en had daarbij zijn voorvleugel beschadigd. De Engelsman moest naar binnen voor een nieuwe vleugel en kwam in het middenveld terug de baan op, met een ronde achterstand op raceleider Max Verstappen. Door de aanrijding van Russell en Bottas en het stilleggen van de race enkele ronden later, kon Hamilton zich bij de herstart van zijn ronde achterstand ontdoen en alsnog naar P2 rijden.

