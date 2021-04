Wolff oordeelt hard over Russell in clash met Bottas

Russell ging zondagmiddag in de Grand Prix van Emilia-Romagna voor de negende plaats toen hij Bottas langs de buitenkant in wilde halen. Die opzet slaagde niet en het resulteerde in een ravage. De wedstrijdleiding besloot de wedstrijd stil te leggen en de reacties van beide kanten waren niet mals. Russell en Bottas wezen elkaar aan als schuldige. Hoewel Wolff verklaarde dat ‘iemand nooit helemaal verantwoordelijk is’, zette hij openlijk vraagtekens bij de acties van Russell.

“Dit had nooit mogen gebeuren”, begon Wolff. “Valtteri begon beroerd in de eerste dertig ronden, hij had daar niet mogen zitten. Maar George had nooit op deze manier mogen aanvallen, zeker aangezien de baan aan het opdrogen was. Er werden risico’s genomen en de auto voor hem was een Mercedes. In de ontwikkeling van een jonge coureur moet je ook het grote plaatje kunnen zien. Dus ja, hij moet volgens mij nog veel leren.”

Russell is al sinds 2017 lid van de Mercedes-opleiding en staat vooraan in de rij om de stap te maken naar de hoofdmacht. Volgens Wolff had Russell de situatie anders aan moeten pakken aangezien hij tegen een Mercedes vocht. “Hij moet zien dat het een Mercedes is, het is nat. Dan kun je alleen inhalen door risico te nemen. En zijn kansen werden steeds minder omdat het circuit aan het opdrogen was. Ik wil niet dat hij iets probeert te bewijzen voor ons. Valtteri ken ik inmiddels zo’n vijf jaar en die probeert dat soort dingen ook niet te forceren.”

Auto Bottas is afgeschreven

Na het incident vroeg Russell zich openlijk af of de handelswijze van Bottas correct was. Ook wekte hij de suggestie dat Bottas in duel met een andere coureur anders gereageerd zou hebben. Toen Motorsport.com hem confronteerde met die uitspraak, zei Wolff dat de suggestie van Russell ‘bullshit’ was. “De hele situatie is niet bepaald goed voor ons, om eerlijk te zijn”, reageerde Wolff. “Het was een heftige crash. Onze wagen is afgeschreven in een situatie waarin we met het budgetplafond te maken hebben, dit heeft waarschijnlijk invloed op wat we aan updates kunnen brengen. Het feit dat we het hier op een natte baan verloren hebben, ondanks dat er geen contact was en [hij] controle verloor op de natte baan… Beide auto’s zijn uitgevallen en dat had ik liever niet zien gebeuren.”

De stewards hebben besloten geen van de coureurs te bestraffen voor het incident.