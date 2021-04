Russell: Crash met Bottas zal relatie met Mercedes niet schaden

De race in Imola was halverwege toen George Russell in de aanval besloot te gaan bij Valtteri Bottas. Eenmaal naast de Mercedes-coureur belandde de Brit echter in een spin, waardoor het tweetal op hoge snelheid met elkaar in botsing kwam. Een zware crash volgde, maar beide coureurs konden ongedeerd uitstappen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff was na afloop van de race zeer ontstemd over de actie van Russell, maar de coureur uit King’s Lynn heeft er alle vertrouwen in dat het moment geen gevolgen zal hebben voor zijn relatie met de Duitse fabrieksformatie. “Het zal geen negatieve impact hebben op mijn relatie met Mercedes”, zegt Russell, die maandagavond nog met een statement kwam waarin hij zijn excuses aanbood, tegenover onder andere Motorsport.com Nederland. “Ik heb al met ze gesproken en van beide kanten is er begrip.”

Russell heeft geen spijt van de inhaalpoging zelf. “Het was helemaal aan”, blikt hij terug op zijn actie bij Bottas. “We waren nog maar op driekwart van het rechte stuk en het zou een probleemloze en makkelijke inhaalactie zijn geweest als het op die plek niet een beetje nat was geweest. Op het punt waar ik uit de slipstream dook, was het ook niet nat. Maar doordat de baan vervolgens naar links afbuigt en ik een klein beetje naar rechts werd geknepen, kwam ik wel op een plek waar het nattig was.”

Volgens Wolff had Russell anders moeten handelen. “Dit had nooit mogen gebeuren”, merkte de Oostenrijker na de race geïrriteerd op. “Valtteri begon beroerd in de eerste dertig ronden, hij had daar niet mogen zitten. Maar George had nooit op deze manier mogen aanvallen, zeker aangezien de baan aan het opdrogen was. Er werden risico’s genomen en de auto voor hem was een Mercedes.”

Op de vraag of hij op een andere manier zou moeten vechten met een Mercedes-coureur, reageerde Russell: “Nou, ik heb nog niet eerder in een situatie gezeten dat ik met een Mercedes vocht! En volgens mij is het voor Williams ook al wel vijf jaar geleden geweest dat ze met een Mercedes in gevecht waren. Dus ik heb er nog geen seconde over nagedacht hoe ik met een Mercedes zou moeten vechten. Zoals ik eerder al zei, het was geen roekeloze actie van mijn kant. Het was niet zo dat ik hem van ver probeerde in te halen. Het was gewoon ongelukkig. Of het voorkomen had kunnen worden? Ja. Deed Valtteri wat verkeerd? Waarschijnlijk niet. Had Valtteri meer kunnen doen om het te voorkomen? Misschien. Zat ik verkeerd? Ik heb de crash veroorzaakt door in een spin te belanden. Maar was het verkeerd van me om een inhaalactie te proberen? Absoluut niet. Het zou pas dom zijn als je op zo’n moment van je gas gaat.”

